Come cambia la quarantena dopo un contatto con un positivo al Covid: le nuove regole del governo Il governo ha deciso, con il nuovo decreto Covid, di eliminare per tutti la quarantena per contatto con un positivo al Covid. Rimane in vigore l’isolamento di chi ha contratto il virus.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarantena non ci sarà più, ma resta l'isolamento. Con il nuovo decreto Covid appena approvato dal governo Draghi, cambiano ancora una volta le regole della quarantena per chi ha avuto un contatto con un positivo al Covid. Oltre all'addio ai colori delle Regioni, alla sospensione – poco alla volta – del green pass base e rafforzato e alla fine dello stato di emergenza, dal primo aprile ci sarà anche una svolta importantissima per la vita degli italiani. Stavolta le regole saranno molto semplici, a differenza di quanto successo nei mesi scorsi soprattutto per quanto riguarda la scuola, dove le procedure di quarantena hanno gettato nel caos le famiglie e mandato in tilt gli istituti per settimane.

Cosa bisogna fare dopo un contatto con un positivo al Covid

La novità è semplicissima: se si ha un contatto con un positivo al Covid, non ci si deve più isolare. Ad annunciarlo è stato il ministro Speranza in conferenza stampa insieme al presidente Draghi: "Con questo provvedimento superiamo le quarantene per contatto, che erano già state superate per chi è vaccinato e ora saranno superate per tutti gli italiani – ha spiegato il ministro della Salute – Resterà l'isolamento esclusivamente per chi è positivo al Covid". Da qualche mese, infatti, chi aveva fatto il vaccino – a seconda delle dosi ricevute o della lontananza nel tempo dell'ultima somministrazione – non doveva più isolarsi ma solo rispettare l'autosorveglianza. Ora non ci sarà più la quarantena per contatto per nessuno, vaccinati e non.

Le nuove regole a scuola, cosa succede se c'è un positivo in classe

Le nuove regole varranno – sempre, ricordiamo, dal primo aprile – anche all'interno delle scuole, dove invece ci sono procedure diverse e dopo un certo numero di casi positivi, a seconda del grado scolastico, scatta la didattica a distanza: "Questa scelta ha un impatto significativo in modo particolare nelle scuole, dove la percentuale di persone vaccinate è più bassa – ha sottolineato infatti il ministro Speranza – Dal 1 aprile andrà a casa soltanto chi è positivo, tutti gli altri potranno continuare tranquillamente a stare in classe e seguire le lezioni".