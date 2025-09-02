Politica
video suggerito
video suggerito

Gino Cecchettin a Fanpage: “Forum sessisti problema culturale, siamo noi uomini a dover cambiare”

Il caso dei forum online dimostra ancora una volta che c’è un problema culturale e di educazione al consenso. “È molto grave”, dice a Fanpage.it Giulio Cecchettin a margine della presentazione del protocollo d’intesa Coop – Fondazione Giulia Cecchettin a Roma. “Chi lo fa pensa di essere innocente perché è sempre stato consentito. Ma c’è un altro modo di relazionarsi verso le donne e noi maschi dovremmo farlo capire”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giulia Casula
1 CONDIVISIONI
Immagine

I casi del gruppo Facebook "Mia Moglie" e del sito Phica.eu in cui uomini condividevano e commentavano foto di donne a loro insaputa hanno dimostrato, per l'ennesima volta (come se ce ne fosse bisogno) che c'è un problema culturale e di rispetto del consenso (questo sconosciuto). Oltre al ruolo delle piattaforme, strumenti come l'educazione sessuale e affettiva sono centrali. Lo sottolinea Gino Cecchettin, che a margine della presentazione del protocollo d'intesa Coop – Fondazione Giulia Cecchettin a Roma, ha risposto a una domanda di Fanpage.it: "Il problema è molto più profondo e allargato di quello che io pensassi. È un problema culturale molto sentito ed è molto grave che si arrivi a scoprirlo solo a seguito di gruppi di questo tipo. Andrebbe affrontato a monte".

"I sondaggi indicano bene che il fenomeno è sentito. Addirittura in alcuni contesti più del 50% delle donne è stata vittima di abusi di qualche tipo. Sono numeri da spavento e quindi a fronte di questo non si può rimanere impassibili, bisogna fare qualcosa", prosegue. "Le persone che sono iscritte a questi gruppi che tranquillamente raccontano barzellette misogine e sessiste probabilmente lo fanno anche in modo "innocente" perché sono cresciuti in quell'humus lì, dove è consentito. È il momento di far capire che non è più consentito, ma c'è un altro modo di relazionarsi verso il genere femminile con il dovuto rispetto".

"È la cultura che serve per per fare questo cambio di passo", dice ancora e chiama in causa gli uomini affinché facciano qualcosa per scardinare tutti quei comportamenti che oggettificano le donne e che nei fatti si traducono in abusi. "Da cittadino dico che è un problema grave e ognuno è titolato a far qualcosa, perché non dobbiamo sentirci esclusi.  Soprattutto i maschi dovrebbero cercare di fare qualcosa perché le le donne sono vittime. Noi maschi dovremmo cercare di far proselitismo verso quel modo più rispettoso di vedere l'altro parte. C'è un bellissimo detto di una femminista che dice che il femminismo serve per liberare metà del genere umano affinché possa liberare l'altra metà, cioè gli uomini, a liberarsi", conclude.

Leggi anche
Perché gli abusi su Phica e Mia Moglie sono una faccenda serissima
Video thumbnail

La campagna "Dire, fare, amare" per contrastare la violenza di genere

"Dire, fare, amare". È il titolo della campagna nata dal protocollo d'intesa tra Coop e Fondazione Giulia Cecchettin e presentata oggi alla Sala Stampa Estera. L'obiettivo è prevenire e contrastare la violenza di genere, a partire da un progetto pilota che comincerà da Padova il 30 settembre, città dove Giulia studiava. Quest'ultimo – ha spiegato la presidente Maura Latini – consisterà in sei moduli formativi che coinvolgeranno 150 dipendenti coop, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, riconoscere eventuali segnali premonitori, promuovere una cultura inclusiva e in ultimo trasformare il lavoratore in un "antenna" che possa rappresentare punto di riferimento all’interno dell’azienda. "Si parte da una indagine preliminare che ha lo scopo di chiamare i partecipanti a una riflessione individuale sondando le loro conoscenze e percezioni sulla violenza di genere", viene spiegato. A novembre inoltre è prevista la diffusione di quasi 90mila borse di tela con un disegno di Giulia. "La nostra priorità- ha commentato anche Cecchettin – è fare educazione e portare cultura nella nostra società: dobbiamo combattere gli stereotipi e il linguaggio intrisi di possesso e controllo".

Politica Italiana
1 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
Global Sumud Flotilla verso Gaza: "Se la fermano blocchiamo porto di Venezia"
Il governo israeliano dice che chi riconosce lo Stato di Palestina vivrà il terrorismo sulla sua pelle
Hamas respinge il presunto piano di Trump per trasformare Gaza in una Riviera di lusso: "Non è in vendita"
Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: "Li tratteremo come terroristi". Lapiccirella: "Noi andiamo avanti"
"L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita dalla Spagna verso Gaza
Portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Iscriviti a Evening Review.
Ricevi l'approfondimento sulle news più rilevanti del giorno

Proseguendo dichiari di aver letto e compreso l'informativa privacy