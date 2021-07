Mentre continua il dibattito sul ddl Zan, in Parlamento si discute anche di un altro tema di diritti civili: dopo mesi e mesi di stallo, infatti, le commissioni congiunte di Giustizia e Affari sociali della Camera hanno dato il via libera al testo base della legge per l'eutanasia. La proposta di legge, "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita", si affianca ad un'altra iniziativa, quella del referendum a favore dell'eutanasia legale promosso dall'Associazione Coscioni.

Il via libera al testo base arriva due anni dopo la sentenza sul caso Cappato, in cui la Corte costituzionale stabilì che in determinate condizioni non sia punibile l'aiuto al suicidio. Si sono espressi in modo favorevole il Partito democratico, il Movimento Cinque Stelle, Liberi e Uguali, Italia Viva, Azione e +Europa, mentre Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega hanno votato contro. La relatrice azzurra, Giusi Bartolozzi, si è espressa a favore per poi però fare un passo indietro visto il dissenso con il suo gruppo: "Ho ritenuto di rimettere il mandato perché io ho una posizione di assoluta adesione al testo base. Sui grandi temi etici e morali Forza Italia e il presidente Berlusconi hanno sempre lasciato i parlamentari liberi di determinarsi e io ritengo che in uno Stato di diritto non si possa essere contrari su un testo come quello base sull'aiuto al suicidio", ha commentato Bartolozzi in un'intervista con Radio Radicale.