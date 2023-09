Elly Schlein: “Governo Meloni è specializzato in condoni, è uno schiaffo a cittadini onesti” Elly Schlein attacca il governo di Giorgia Meloni: “I condoni, che sono una grande specialità del governo, stanno discutendo se arrivare al numero 15, è una sberla ulteriore ai contribuenti onesti”.

A cura di Annalisa Girardi

Elly Schlein attacca il governo, dopo le affermazioni di Matteo Salvini che al congresso degli Ingegneri ha rilanciato un nuovo condono edilizio per permettere a "milioni di italiani di tornare in regola". La leader dem ha detto: "Stanno già litigando fra di loro sui condoni, che sono una grande specialità del governo, stanno discutendo se arrivare al numero 15, è una sberla ulteriore ai contribuenti onesti".

Intervenendo in conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge sull'inserimento dell'appartenenza italiana in Ue in Costituzione, Schlein ha aggiunto: "È un messaggio deleterio ed è il quindicesimo, avallando l'idea che in Italia se fai il furbo poi qualcuno ti salva. Penso che sia un messaggio sbagliato".

Non solo condoni fiscali. Schlein ha criticato il governo anche per le politiche sull'immigrazione: "È un governo che sui migranti è tutto chiacchiere e distintivo. Basato solo sull'inasprire. Noi abbiamo fatto sette proposte e non abbiamo avuto risposte ma non mi stupisce perché le leggi che hanno proposto disastri portano le firme della destra: la Bossi fini non può che produrre irregolarità".

In merito alla proposta di legge presentata, invece, la leader dem ha precisato: "Una cosa è molto chiara: se sei ambiguo sulla prospettiva europea poi quando c'è da fare le discussioni non conti. Se non ci credi non conti. Noi invece ci crediamo eccome. Non c'è una sola sfida su cui ci giochiamo il futuro che sia risolvibile soltanto dentro i confini nazionali. Pensate alla crisi climatica, alla questione migratoria, alla contraddizione di essere un mercato interno all'interno del quale si trovano paradisi fiscali". Con lei in conferenza stampa c'erano anche la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, Enzo Amendola, Giuseppe Provenzano e Piero De Luca.

Infine, Schlein ha anche risposto a una domanda sulle correnti interne nel Pd e, specificatamente, a quella che fa riferimento a lei: "Io non commento i retroscena, mi muovo sulla scena e la scena sono le proposte che stiamo portando avanti insieme".