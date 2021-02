Il Pd ha scelto il suo candidato alla presidenza della Regione Calabria: si tratta di Nicola Irto, ex presidente del Consiglio regionale calabrese. La decisione è stata presa durante la riunione di lunedì sera a Lamezia Terme, che si è tenuta alla presenza del commissario regionale dem Stefano Graziano. All’assemblea hanno partecipato anche i consiglieri regionali, i parlamentari, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. La decisione sul nome di Irto verrà presentata ufficialmente al prossimo tavolo del centrosinistra, al quale partecipa anche il Movimento 5 Stelle. Per questa riunione non è ancora stata stabilita una data, ma si ipotizza che possa avvenire dopo la conclusione della consultazione del M5s su Rousseau sul sostegno al governo Draghi. Le elezioni regionali in Calabria si dovrebbero tenere l’11 aprile, anche se un ulteriore rinvio a causa dell’emergenza Covid non è da escludere. Finora ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza Luigi De Magistris: a suo sostegno si candiderà anche l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

Chi è Nicola Irto, candidato del Pd in Calabria

Nato nel 1982, Irto è laureato in architettura e ha conseguito un dottorato in Pianificazione territoriale. È stato eletto consigliere comunale a Reggio Calabria nel 2011, poi nel 2014 è stato nominato vicesegretario del Pd in Calabria. Attualmente è membro della direzione nazionale dem. Dopo l’esperienza da consigliere comunale, Irto è passato alla Regione, venendo eletto consigliere. Non solo, Irto è stato anche presidente del Consiglio regionale e ora è consigliere uscente. Alle elezioni del gennaio 2020, vinte da Jole Santelli per il centrodestra, Irto è risultato essere il candidato che ha ottenuto più preferenze. Durante questa consiliatura è stato anche vicepresidente del Consiglio regionale. Dopo la comunicazione della sua candidatura, l’esponente del Pd sul suo profilo Facebook oggi si è limitato a commentare: “La Calabria, la mia regione, è una terra meravigliosa. Sono orgoglioso di essere calabrese. Qualunque sia il nostro compito, lavoriamo con amore, umiltà e impegno per migliorarla. Abbiamo bisogno di pensare positivo e volare alto. Calabria nel cuore”.