Elezioni Puglia 2025, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati

Sono disponibili i fac simile delle schede elettorali alle elezioni regionali in Puglia: i seggi saranno aperti domani, domenica 23 novembre 2025 dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Ecco cosa si troverà nella cabina elettorale, come si vota e come saranno eletti i consiglieri.

Sono disponibili i fac simile per il voto alle elezioni regionali in Puglia 2025: i seggi saranno aperti domani, domenica 23 novembre dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. I candidati sono quattro in tutto: Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Ada Donno e Sabino Mangano. Alle elezioni in Puglia è ammesso il voto disgiunto.

Il fac simile della scheda elettorale per circoscrizione in Puglia

In Puglia ci sono sei circoscrizioni elettorali, uguali alle province: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto. Le schede elettorali, però, saranno in solo due versioni diverse. Una per le province di Bari, Brindisi e Foggia, e l'altra per Barletta-Andria-Trani, Lecce e Taranto.

Fac simile della scheda elettorale per le regionali 2025 in Puglia: circoscrizioni di Bari, Brindisi e Foggia

Fac simile della scheda elettorale per le regionali 2025 in Puglia: circoscrizioni di Barletta–Andria–Trani, Lecce e Taranto

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

Sulla scheda elettorale si troveranno i nomi dei quattro candidati con i simboli delle rispettive liste che li sostengono alle elezioni. Si tratta, in ordine di apparizione sulla scheda, di:

Ada Donno : Puglia pacifica e popolare

: Puglia pacifica e popolare Sabino Mangano : Alleanza civica per la Puglia

: Alleanza civica per la Puglia Antonio Decaro : Alleanza Verdi e sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avanti popolari

: Alleanza Verdi e sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avanti popolari Luigi Lobuono: Forza Italia; Noi moderati; Lega, Fratelli d'Italia

Come si vota alle elezioni regionali in Puglia: la legge elettorale

La legge elettorale per le regionali in Puglia prevede che si debba mettere un simbolo sul nome del candidato presidente, oppure su una lista, o anche entrambe le cose. Nel caso in cui si assegni la preferenza al solo candidato presidente, il voto non andrà ai partiti. Se invece si sceglie una lista senza indicare un candidato presidente, quella scheda sarà contata automaticamente anche per lui o lei.

In Puglia è consentito il voto disgiunto. Ovvero, si può votare per un candidato o una candidata presidente e poi scegliere una lista diversa da quelle che lo sostengono. Per esempio, si può votare per il presidente di centrodestra ma per una lista di centrosinistra, e viceversa.

Quante preferenze è possibile esprimere

Sulla scheda elettorale si possono esprimere una o due preferenze. Per farlo è necessario scrivere il nome delle persone a cui si vuole dare il voto sulle righe punteggiate a fianco del simbolo della lista. Le due preferenze devono andare a componenti della stessa lista. Non si possono scegliere due candidati di liste diverse.

In più, è necessario rispettare l'alternanza di genere. Se si indicano due preferenze diverse, infatti, queste devono andare a un uomo e a una donna. Non è possibile scegliere due donne o due uomini. Se lo si fa, sarà conteggiata solo la prima preferenza, mentre l'altra sarà annullata.

I seggi per circoscrizione e l'elezione dei consiglieri

Nel Consiglio regionale pugliese ci sono 50 consiglieri. Di questi, 23 vengono eletti con sistema proporzionale sulla base delle liste di circoscrizione, mentre gli altri 27 tramite il Collegio unico regionale. La divisione dei 23 scelti in base alle circoscrizioni è questa: