Chi sono i candidati alle elezioni in Puglia 2025: nomi e liste alle regionali

Per le elezioni regionali in Puglia si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. In corsa per la presidenza Antonio Decaro (Pd-centrosinistra), Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno (civica) e Sabino Mangano (civica).

Per le elezioni regionali in Puglia le cittadine e i cittadini saranno chiamati alle urne domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15, per eleggere il nuovo presidente della Regione. Il mandato in scadenza di Michele Emiliano (Pd), che ha già completato due mandati consecutivi, lascerà infatti il posto a un successore che guiderà la Puglia nei prossimi anni.

Quattro i candidati principali in corsa, ciascuno sostenuto da un insieme di liste che rappresentano differenti schieramenti politici e movimenti civici.

La legge elettorale regionale prevede un sistema misto: il presidente viene scelto direttamente dai cittadini, mentre i consiglieri regionali sono eletti tramite un voto di lista proporzionale; alla coalizione del candidato vincente spetta poi un premio di maggioranza, pensato per garantire stabilità alla nuova giunta regionale.

Antonio Decaro (Partito Democratico – Centrosinistra)

Il centrosinistra punta sull'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, figura di spicco del Partito Democratico, con una lunga esperienza politica tra Comune di Bari, Parlamento e ANCI. Nato a Bari il 17 luglio 1970, Decaro ha avuto alle spalle una carriera in ambito ingegneristico e amministrativo prima di entrare stabilmente in politica.

Liste a sostegno di Decaro:

Partito Democratico

MoVimento Cinque Stelle

AVS – Alleanza Verdi e Sinistra

Decaro Presidente

Per la Puglia

Avanti Popolari con Decaro Presidente

Luigi Lobuono (Centrodestra)

Il centrodestra schiera invece l'imprenditore barese Luigi Lobuono, classe 1955, già candidato sindaco di Bari e presidente della Fiera del Levante, vicino politicamente a Forza Italia. La sua candidatura punta a conquistare la Regione dopo gli anni di dominio del centrosinistra.

Liste a sostegno di Lobuono:

Forza Italia

Lega

Fratelli d'Italia

Noi Moderati Civici per Lobuono

La Puglia con Noi

Ada Donno (Lista civica – Puglia Pacifista e Popolare)

Unica donna in corsa, Ada Donno proviene invece dal mondo accademico e della promozione culturale e sociale. Nata a Surbo il 2 agosto 1947, è stata docente di Lettere Classiche e impegnata in iniziative legate alle pari opportunità e alla cooperazione internazionale femminile.

Liste a sostegno di Donno:

Puglia Pacifista e Popolare

Sabino Mangano (Alleanza Civica per la Puglia)

Sabino Mangano, nato a Bari il 1° febbraio 1975, rappresenta invece l'area civica e della società civile. Ex consigliere comunale pentastellato, Mangano guida un progetto che punta a candidati estranei alla politica di professione, con l'obiettivo di rinnovare il panorama regionale.

Liste a sostegno di Mangano: