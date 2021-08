Elezioni amministrative 2021, si vota il 3 e 4 ottobre: alle urne anche Roma, Napoli e Milano C’è una data per le elezioni amministrative, che interesseranno alcune tra le maggiori città italiane come Roma, Milano, Napoli: “e consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021”, si legge in una nota del Viminale.

A cura di Annalisa Girardi

C'è una data per le elezioni amministrative, che interesseranno alcune tra le maggiori città italiane come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino: si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. La conferma è arrivata con una nota del Viminale, che ha confermato l'adozione di un apposito decreto da parte della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, sul giorno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne.

Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Come si legge nella nota, un eventuale turno di ballottaggio sarà fissato tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre: questo avverrà nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza al primo turno, per cui i due candidati più votati si sfideranno in un turno successivo. I candidati favoriti nella capitale sono la sindaca uscente in quota Movimento Cinque Stelle Virginia Raggi, Enrico Michetti per il centrodestra, Roberto Gualtieri del Partito democratico e Carlo Calenda del partito Azione. A Milano, invece, i due principali sfidanti sono il primo cittadino attualmente in carica Beppe Sala e il candidato del centrodestra Luca Bernardo. A Napoli, infine, per la coalizione centrosinistra-M5s correrà l'ex ministro dell'Università Gaetano Manfredi, che si troverà a fronteggiare, tra gli altri, il candidato del centrodestra Catello Maresca.