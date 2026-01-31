È morta Ileana Argentin, ex deputata Pd e attivista per i diritti delle persone con disabilità

È morta Ileana Argentin. Aveva 62 anni ed era malata di amiotrofia spinale. Per anni è stata un punto di riferimento nell’associazionismo e nelle istituzioni sui temi dell’inclusione. Braga (Pd): “Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza”.

È morta a Roma Ileana Argentin, già deputata del Partito democratico per due legislature, dal 2008 al 2018. Aveva 62 anni e conviveva fin dall'infanzia con l'amiotrofia spinale, condizione che non le ha però mai impedito di portare avanti un lungo impegno pubblico a favore dei diritti delle persone con disabilità. Prima dell'esperienza parlamentare, Argentin era stata protagonista della vita amministrativa capitolina: eletta consigliera comunale durante il mandato da sindaco di Francesco Rutelli, aveva ricevuto le deleghe sulle politiche per la disabilità e, successivamente, sulla salute mentale quando alla guida di Roma arrivò Walter Veltroni. Parallelamente aveva sviluppato un'intensa attività nel volontariato, fino a guidare l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). In Parlamento si era occupata soprattutto di inclusione sociale, accessibilità e tutela delle persone più fragili, portando nell'agenda politica temi spesso rimasti ai margini del dibattito pubblico.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico. La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga l'ha ricordata come una figura "capace e coraggiosa", sottolineando il contributo dato per far entrare stabilmente nelle istituzioni l'attenzione verso le diversità e la cura delle persone più vulnerabili: "Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari". "Un'amica generosa, una compagna forte e appassionata, una combattente instancabile che amava la vita", ha dichiarato poi Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd.