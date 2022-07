Draghi batte Conte sui social: è lui il più apprezzato, secondo il leader del M5s Nell’analisi del sentiment dei leader politici sui social Draghi straccia Conte, superandolo di oltre dieci punti percentuali nei giudizi positivi.

Mario Draghi ha già battuto Giuseppe Conte, ma solo sui social. Nei giorni più caldi della crisi, con il governo che sembra prossimo alla sua fine e i partiti che si riuniscono per decidere cosa fare in vista del discorso del presidente del Consiglio in programma mercoledì alle Camere, Draghi si conferma il leader politico più apprezzato in Italia sui social. L'analisi arriva da Spin Factor – realizzata grazie alla piattaforma Human – e tiene conto dei canali social dei principali leader italiani e le conversazioni avvenute su Facebook, Twitter e Instagram in relazione a ognuno di loro e al governo Draghi. Il presidente del Consiglio ne esce più che vincitore.

Draghi è primo nella classifica dei leader politici per sentiment sui social con il 67,91% di giudizi positivi e soprattutto in crescita del 2,16% nelle ultime due settimane. Allo stesso tempo, invece, il gradimento per Conte crolla verticalmente (un po' come il suo Movimento 5 Stelle nei sondaggi): meno 3,99% in quattordici giorni e scivola al 56,65%. I punti di distacco da Draghi sono più di dieci. Tanto basta, però, per restare saldamente al secondo posto. Anche perché la terza leader per sentiment sui social, Giorgia Meloni, perde l'1,32% e cala al 55,13%.

Dietro di loro c'è sempre e stabilmente Carlo Calenda: il leader di Azione cala dello 0,65% e passa al 53,94%, tenendo a distanza a sua volta il ministro della Salute, Roberto Speranza, che invece è in crescita dello 0,80% raggiungendo il 50,21%. A seguire c'è Matteo Renzi, che divide chi ha opinioni su di lui in due metà quasi perfette: meno 0,12% in due settimane e raccoglie il 49,90% di giudizi positivi.

Enrico Letta è molto indietro: il segretario del Partito Democratico non vola nel sentiment sui social e si ferma al 46,56% di opinioni positive, frutto di un più 0,16% negli ultimi quattordici giorni. Dietro di lui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fresco di scissione dal Movimento 5 Stelle che gli ha fatto fare un salto in avanti nel sentiment del 1,28%, raggiungendo il 46,39%. Chiudono Silvio Berlusconi con il 45,64% di giudizi positivi (meno 0,10%) e Matteo Salvini, ultimo tra i leader, con il 42,85% (meno 0,13%).