Decreto Ucraina, cosa significa che in Italia torna lo stato di emergenza Il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, in modo da poter prendere le iniziative di protezione civile in Ucraina.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Consiglio dei ministri ha deliberato tre mesi di stato di emergenza, per quanto riguarda l'intervento in Ucraina. A comunicarlo è stato lo stesso governo guidato da Mario Draghi, che ha diramato una nota per la stampa qualche ora dopo la conclusione del Cdm di oggi pomeriggio. Durante la riunione dei ministri e del presidente del Consiglio, è stato approvato un decreto legge che contiene misure urgenti sulla crisi in Ucraina. Tra le altre cose, ad esempio, ci sono quasi duecento milioni di euro per aumentare l'impegno militare italiano nella Nato. Ma anche fondi che servono a finanziare misure di protezione per il personale delle ambasciate italiane.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – L’adozione del provvedimento è necessaria al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, interventi da svolgersi durante lo stato di emergenza".

Poi viene specificata la parte economica: "Per tale primo intervento sono stati stanziati tre milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, che comprendono, al netto di quanto sarà rimborsato dall’Unione europea, gli oneri che verranno sostenuti per il trasporto, il dispiegamento e il reintegro dei materiali". Insomma, si tratta di una misura necessaria, secondo quanto spiega il governo, per portare avanti gli interventi di protezione civile all'estero. Tre milioni di euro stanziati, tre mesi di durata del provvedimento.