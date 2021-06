Da lunedì 7 giugno altre quattro Regioni passeranno in zona bianca: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. A certificarlo è l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciata nel pomeriggio di ieri, dopo la pubblicazione del monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Si aggiungono, quindi, alle altre tre Regioni già in zona bianca: Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il resto d’Italia, invece, rimane in zona gialla, ma molto presto tutto il Paese sarà in zona bianca, quasi certamente entro la fine di giugno. Per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si tratta della terza settimana consecutiva con un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti: sono 22 per Abruzzo e Liguria, 25 per l’Umbria, 19 per il Veneto. Il trend in Italia continua a essere positivo, con un costante calo dei contagi e un’incidenza nazionale che si attesta a 32 casi ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana.

Quando passeranno in zona bianca le altre Regioni

Come detto, la costante discesa del trend dei contagi porterà presto in zona bianca anche tutte le altre Regioni italiane. Le prossime saranno quelle che hanno fatto registrare un dato inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti per la seconda settimana consecutiva. Si tratta di: Emilia-Romagna (30), Lazio (30), Lombardia (31), Piemonte (33), Puglia (31) e Trento (35). Saranno in zona bianca da lunedì 14 giugno, se non dovesse cambiare la situazione epidemiologica improvvisamente. La tappa successiva è quella del 21 giugno, quando entreranno in zona bianca le Regioni che nell’ultimo monitoraggio hanno fatto registrare per la prima volta un dato inferiore ai 50 contagi ogni 100mila abitanti: Basilicata (35), Calabria (43), Campania (43), Marche (34), Toscana (39), Sicilia (47) e Bolzano (41). L’ultima Regione a entrare in zona bianca sarà invece la Valle d’Aosta, l’unico territorio che non ha ancora raggiunto un’incidenza inferiore a 50: nell’ultima settimana, infatti, il dato si ferma a 56 contagi ogni 100mila abitanti.

Le regole in zona bianca: addio al coprifuoco

Il passaggio dalla zona gialla alla zona bianca comporta un ulteriore allentamento delle misure restrittive, a partire dall’abolizione anticipata del coprifuoco (che in zona gialla verrà eliminato solamente dal 21 giugno). Così come vengono anticipate le riaperture di tante attività: sale giochi, sale scommesse, piscine al chiuso, casinò, centri culturali, centri sociali. Non solo, perché a ripartire in anticipo – in zona bianca – sono anche le cerimonie, le feste e i matrimoni, a cui si potrà accedere se si è in possesso del Green pass. In zona bianca restano solamente le regole sull’utilizzo delle mascherine e sul rispetto del distanziamento, con l’applicazione di tutti i protocolli previsti per le singole attività.