Cos'è il Bonus Tricolore per le auto elettriche Torna il bonus Tricolore Fiat per le auto elettriche, opo il successo del primo Bonus Tricolore Fiat, il marchio italiano di Stellantis lancia una nuova promozione. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo l'iniziativa dello scorso dicembre, e visto l'interesse verso i modelli Fiat 100% elettrici, Fiat rilancia la promozione Bonus Tricolore: fino al 31 agosto, grazie al nuovo bonus Tricolore Fiat sarà possibile accedere a un finanziamento Stellantis Financial Services dedicato che prevede una rata contenuta e la possibilità di restituire l'auto dopo 36 mesi, oppure è possibile sostituirla o tenerla. Lo sconto è superiore ai 6.000, pari all'importo degli incentivi statali. La misura consente a tutti i clienti, anche quelli senza permuta o rottamazione, se effettuano l'acquisto online, di mettersi subito al volante di una vettura elettrica.

Ad esempio, per le Fiat 500e, che sono in pronta consegna, lo sconto totale supera i 6.000 euro andando così a compensare completamente l'assenza degli incentivi statali. "Dopo il successo del primo Bonus Tricolore Fiat e visto l'interesse continuo verso i modelli Fiat 100% elettrici, anche dopo l'esaurimento degli incentivi statali, il marchio italiano di Stellantis lancia una nuova promozione con un vantaggio superiore ai 6.000 euro, ovvero l'importo degli incentivi statali disponibile per tutti, anche senza permuta o rottamazione", si legge in un comunicato della Fiat.

Con il bonus, dunque, è possibile acquistare la 500e, city car elettrica progettata e prodotta a Torino nello storico stabilimento di Mirafiori, con batteria da 23,8 kWh e 190 km di autonomia (ciclo Wltp), a fronte di una rata mensile che parte da 199 euro, con anticipo di 5.000 euro e Tan 3,99%. Il bonus riguarda ovviamente anche la versione Abarth, con una rata mensile a partire da 269euro (TAN 1,99%), e la 600e – con una rata a partire da 299euro mensili, e TAN 3,99%.

"Sono entusiasta del nuovo bonus Tricolore che, ancora una volta, sottolinea come Fiat sia sempre vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l'innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile – sottolinea Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia-. Pertanto, invito tutti a recarsi negli showroom italiani della Rete Fiat per scoprire i dettagli di questa promozione straordinaria e mettersi subito al volante dell'iconica 500e 100% elettrica, anche nella prestazionale versione dello Scorpione, o a bordo della nuova "family mover" 600 che riporta il Brand nel segmento B, con tutta la sua carica di energia, dolcevita e colore".