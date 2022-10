Cosa ha detto oggi Silvio Berlusconi su Vladimir Putin, dall’audio intercettato alla smentita Cosa ha detto Silvio Berlusconi su Vladimir Putin nell’audio pubblicato in esclusiva dall’agenzia di stampa LaPresse, intercettato nella riunione con i parlamentari forzisti in occasione delle elezioni dei capigruppo, e perché ha smentito tutto dicendo che si trattava di una “storiella”.

A cura di Ida Artiaco

Giornata intensa per Silvio Berlusconi: il Cavaliere non solo è stato impegnato nella realizzazione della lista dei ministri di Forza Italia per il prossimo Governo dopo la pace fatta con Giorgia Meloni.

Ma ha dovuto fare i conti con una serie di polemiche scoppiate in seguito alla pubblicazione di un audio in cui lui stesso afferma di aver riallacciato i rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Parole che ha poi smentito con una nota, insieme ai vertici di Forza Italia.

Le dichiarazioni contenute nell'audio intercettato

Tutto è cominciato nel pomeriggio quando Berlusconi ha pronunciato in un audio pubblicato in esclusiva dall'agenzia di stampa LaPresse, intercettato nella riunione con i parlamentari forzisti in occasione delle elezioni dei capigruppo, queste parole: "Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto. Nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici".

Ma il Cavaliere non si è fermato qui: "I ministri russi – ha continuato nella registrazione – hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato".

La smentita: "Era solo una barzelletta"

Poco dopo è stato lo stesso Berlusconi a smentire tutti. "Riallacciato i rapporti con Putin? No, ho raccontato una storiella…", ha risposto ai cronisti lasciando la Camera.

È arrivata anche una nota di Forza Italia a chiarire la situazione."Il presidente Silvio Berlusconi smentisce la notizia su una presunta ripresa dei rapporti con Vladimir Putin. Il presidente Berlusconi ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa", si legge nel comunicato.

Le reazioni

Ma la frittata era ormai già fatta. Immediate le reazioni nel mondo della politica. "Chissà cosa ne pensa il ‘neoministro' Tajani che dovrebbe garantire la linea euro-atlantica. La verità è che FI è oramai un partito completamente allo sbando", ha scritto il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.

Sempre via Twitter ha commentato le parole del Cavaliere Enrico Letta, segretario del Pd: "Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia verso una posizione di sempre maggiore #ambiguità nei confronti della Russia".

Sull'episodio è intervenuto anche il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, che, ospite alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera su Rai1 ha detto: "A di là delle frasi in libertà dette ai suoi, non pubbliche, e mi vorrei interrogare su chi le fa uscire, alla fine sono convinto che non ci sa alcuna sbandata", da parte di Silvio Berlusconi su Putin.