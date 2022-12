Conte dice che la presidente del Consiglio Meloni è “scordarella” sul Pnrr Il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro la presidente del Consiglio accusandola di essere “scordarella” sul Pnrr: “Fosse stato per loro i soldi non sarebbero arrivati”.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Ho sentito la conferenza stampa della presidente Meloni, ma è una presidente scordarella, perché ancora una volta ha cercato di dire una bugia. O meglio, un'omissione". Attacca così, sui suoi canali social, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'accusa nei confronti della presidente del Consiglio Meloni verte ancora una volta sulla polemica sul Pnrr, che in verità va avanti da anni. Il Movimento 5 Stelle dice che Fratelli d'Italia – che oggi si trova a gestire i fondi ottenuti dall'Europa – non ha mai votato a favore del provvedimento quando era il momento di approvarlo, mentre Meloni e i suoi si difendono parlando di tempi tecnici lunghi e in ogni caso di voti di astensione e mai contrari.

"Meloni ha detto che questi soldi del Next generation Eu, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lei non li ha contrastati – sottolinea Conte nel video pubblicato sui suoi canali social – Ha motivato l'astensione sul voto in Parlamento con il fatto che il Pnrr fosse arrivato poche ore prima. Ma questo potrebbe giustificare solo quell'astensione in Parlamento".

"Meloni ha omesso di ricordare che i parlamentari di Fratelli d'Italia per tante volte e in tutti i passaggi chiave all'Europarlamento non hanno votato a favore del Next generation Eu – insiste ancora il leader del Movimento 5 Stelle – Fosse stato per loro i soldi non sarebbero arrivati, perché si sono astenuti a luglio e a maggio 2020, poi anche a febbraio 2021".

"Quindi presidente scordarella – dice Conte rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni – quando diciamo le cose diciamole per intero, non limitiamoci solo al voto di astensione in Parlamento, motivandolo con il fatto che il Piano attuativo fosse arrivato qualche ora prima". Va ricordato, però, che anche al Parlamento europeo Fratelli d'Italia si è astenuto.