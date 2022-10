Com’è composto il nuovo Parlamento: i numeri dei partiti alla Camera e al Senato Il nuovo Parlamento si riunisce per la prima volta, con una composizione molto diversa dalla legislatura precedente. Ci sono molti deputati e senatori in meno e il centrodestra ha un’ampia maggioranza. Vediamo la composizione di Camera e Senato, partito per partito.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'attesa è finita. Oggi si insedia il nuovo Parlamento, con le prime riunioni della nuova legislatura di Camera e Senato. La composizione dell'arco parlamentare, dopo le elezioni del 25 settembre, vede ovviamente un'ampia maggioranza del centrodestra sia a Montecitorio che a Palazzo Madama.

Quello che si insedia oggi è il primo Parlamento formatosi dopo il referendum sul taglio del numero di deputati e senatori: perciò alla Camera arriveranno in 400 anziché in 630, al Senato in 200 anziché in 315, più i sei senatori a vita. Il partito con più seggi sarà Fratelli d'Italia, indubbio vincitore delle elezioni politiche con oltre sette milioni di voti, mentre gli altri due grandi partiti del centrodestra – Lega e Forza Italia – sono rimasti sotto il 10%.

La composizione della Camera dei Deputati

Alla Camera dei deputati, come dicevamo, il centrodestra ha un'ampia maggioranza: 237 seggi sono in mano alla coalizione guidata da Meloni, con la maggioranza assoluta fissata a 201; il centrosinistra ha ottenuto 83 seggi.

Vediamo nel dettaglio – secondo le stime non definitive elaborate da PagellaPolitica, poiché il dato finale arriverà al momento della formazione dei gruppi – quanti parlamentari ci saranno a Montecitorio per ciascun partito:

Fratelli d'Italia 119

Partito Democratico 69

Lega 66

Movimento 5 Stelle 52

Forza Italia 45

Azione e Italia Viva 21

Verdi e Sinistra 12

Noi Moderati 7

Südtiroler Volkspartei 3

+Europa 2

Impegno Civico 1

Union Valdôtaine 1

Sud chiama Nord 1

Maie 1

Com'è composto il Senato della Repubblica

Anche per il Senato bisognerà aspettare l'iscrizione ai gruppi parlamentari, ma il centrodestra ha una maggioranza abbastanza ampia: 115 senatori, con la maggioranza assoluta fissata a 101, ma ovviamente ci sono anche i sei senatori a vita. Il centrosinistra, invece, si è fermato ad appena 44. Ecco la lista completa: