“Chi ha bloccato l’evento di Casapound alla Camera va punito”: il leghista Sasso contro le opposizioni

Il deputato della Lega è intervenuto in Aula per chiedere sanzioni contro i parlamentari di Pd, M5s e Avs che, venerdì scorso, hanno bloccato l’evento di Casapound sulla remigrazione, organizzato lla Camera grazie al sostegno del collega di partito, Domenico Furgiuele. Le opposizioni: “A Montecitorio i fascisti non entrano”.

Il deputato della Lega, Rossano Sasso è intervenuto in Aula per chiedere di sanzionare i deputati di Pd, M5s e Avs che hanno bloccato la conferenza di Casapound sulla remigrazione, organizzata venerdì scorso alla Camera grazie al sostegno del collega di partito, Domenico Furgiuele.

"Nel tempio della democrazia è stato impedito a un parlamentare di esercitare le proprie prerogative. Un gruppo consistente di circa 20 deputati dell’opposizione ha impedito fisicamente lo svolgimento di una conferenza stampa regolarmente autorizzata", ha dichiarato.

Per il leghista, lo stop all'evento dell'organizzazione neofascista da parte dei deputati di Pd, M5s e Avs che hanno occupato l'aula di Montecitorio "è un fatto gravissimo che va sanzionato e potrebbe costituire un precedente molto pericoloso", ha aggiunto. "Se un gruppo di deputati può impedire una conferenza stampa perché il tema non è gradito, può scoppiare il caos, il rischio emulazione è dietro l'angolo. Montecitorio è stato trasformato in un centro sociale, in un liceo occupato, in cui un picchetto può decidere chi può o non può entrare", ha concluso Sasso.

Subito dopo, la presidente di turno, Anna Ascani (Pd), ha comunicato di aver dato disposizioni perché sia avviata "un'istruttoria del caso da sottoporre agli organi competenti," collegio dei questori e ufficio di presidenza.

"Confessiamo, ci costituiamo e ribadiamo per il futuro: alla Camera dei deputati i fascisti per noi non entrano", ha replicato, il deputato del M5s Riccardo Ricciardi, rivendicando l'azione di protesta. Alla conferenza stampa, il cui obiettivo era presentare la raccolta firme per una proposta di legge razzista, avrebbero dovuto partecipare anche esponenti di Casapound. "Le opposizioni non hanno occupato la sala, hanno presidiato un luogo di democrazia, la conferenza è stata sospesa dal presidente della Camera che ha preso atto della situazione scabrosa che si era creata. Spero sarà forse l’ultima volta che un partito che dovrebbe ispirarsi alla Costituzione prende un’iniziativa di questo tipo", si è aggiunto il dem Roberto Morassut.

Anche Filiberto Zaratti di Avs, ha ribadito che "sulla questione della democrazia e dell’uguaglianza, del rispetto della Costituzione, non faremo mai un passo indietro, lo sappia anche Vannacci". Da Azione Matteo Richetti ha incalzato: "Nessuno impedirà a Sasso di presentare ciò che sostiene sulla remigrazione. Quello che è accaduto è che il collega Sasso, che accusa i colleghi dell'opposizione di stare con chi scassa la testa agli agenti, voleva portare un signore condannato per dei fatti che nel 2022 a Casal Bertone lo hanno portato a resistere allo sgombero di Casapound. Se lo sgombero è di Askatasuna sono tutti conniventi, se è di Casapound cosa proponiamo: l'arresto preventivo?".