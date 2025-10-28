Carta Cultura in scadenza, come fare domanda per il bonus libri fino a 500 euro e chi può ancora ottenerlo

Libri (LaPresse)

C'è tempo fino al 31 ottobre 2025 per richiedere la Carta della Cultura, il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di libri con codice ISBN riservato alle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro. È possibile fare domanda solo tramite l'App IO con Spid o Carta d'identità elettronica. L'importo del beneficio : https://cultura.gov.it/comunicato/28051 è di 100 euro per ogni annualità dal 2020 al 2024, cumulabili fino a un totale di 500 euro. Vediamo nel dettaglio come ottenerlo e requisiti.

Cos'è la Carta Cultura e chi può ottenere il bonus libri: i requisiti

La Carta della Cultura consiste in una card digitale dal valore di 100 euro per l'acquisto di libri, sia in formato elettronico che cartaceo, con codice ISBN. L'iniziativa è stata lanciata dal MiC assieme al Centro per il libro e la lettura ed è riservata alle famiglie in difficoltà economica, con un Isee inferiore a 15mila euro. Non sono previsti altri paletti ma è importante l'ordine di presentazione delle domande, che verrà considerato assieme al reddito nel momento in cui verrà stilata la graduatoria, una volta scaduti i termini.

Il contributo vale 100 euro, viene erogato una sola volta all'anno e può essere richiesto per ogni anno tra il 2020 e 2024. I soldi verranno versati direttamente nella sezione "Portafoglio" dell'App IO e chi li riceve avrà 12 mesi di tempo per usarli. Altrimenti, il bonus scadrà e il beneficio andrà perso. Con la Carta della Cultura si può acquistare presso librerie e punti vendita convenzionati qualsiasi tipo di libro (romanzi, testi scolastici, saggi, enciclopedie eccetera), purché risulti associato a un codice ISBN.

Fino a quando si può richiedere e come

Lo scorso 1° ottobre si è aperta la finestra per richiedere la Carta della Cultura. L'ultimo giorno disponibile per presentare domanda è il 31 ottobre 2025. Chi è interessato quindi, dovrà affrettarsi. Le modalità per ottenerlo sono abbastanza semplici: basterà accedere all'App IO, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPa, tramite Spid o Carta di identità digitale, selezionare l'opzione "Carta della Cultura" e cliccare su "richiedi". Ciascun nucleo familiare può fare richiesta una sola volta: nel caso in cui entrambi i genitori facciano domanda, solo una delle due verrà presa in carico ed eventualmente accolta. Ad ogni modo, poiché il bonus viene erogato fino ad esaurimento fondi, verrà data priorità ai redditi più bassi e all'ordine di presentazione. L'esito sarà comunicato ai beneficiari sull'App IO e sarà visibile nella propria area personale.