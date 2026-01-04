Carta acquisti, nel 2026 cambiano i requisiti Isee per il contributo da 80 euro ogni due mesi: le novità

Dal 2026, per effetto dell’adeguamento all’inflazione, scattano le nuove soglie Isee per ottenere la Carta Acquisti, il contributo da 80 euro ogni due mesi per i cittadini con basso reddito per acquistare generi alimentari, prodotti sanitari e per sostenere le spese di luce e gas. Vediamo come cambiano i requisiti.

Torna nel 2026 la Carta Acquisti, l'aiuto economico di 80 euro ogni due mesi destinati a persone con un reddito basso per sostenere le spese alimentari, sanitarie e quelle legate alle utenze di luce e gas. Da quest'anno però, cambiano i limiti Isee per ottenere il contributo. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a comunicare sul suo sito web, alla pagina dedicata alla Carta Acquisti, le nuove soglie aggiornate all'indice dell'inflazione Istat. Vediamo che cosa cambia e chi può riceverlo.

Dal 2026 scattano i nuovi requisiti Isee per la Carta Acquisti

"Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore Isee che regolano l’accesso al citato contributo, per il 2026, sono perequati al tasso di inflazione Istat", si legge nel comunicato del Mef. La Carta acquisti infatti, è soggetta a una serie di requisiti (reddito, età, composizione del nucleo familiare).

In particolare, a partire dall’1° gennaio 2026, il limite massimo dell'Isee e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sarà di:

Leggi anche Bonus bollette da 55 euro in arrivo nel 2026, cosa sappiamo su requisiti e quando parte

8.230,81 euro per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni e per i genitori di bambini più piccoli di tre anni;

per i cittadini di per chi ha più di 70 anni il valore Isee viene fissato 8.230,81 euro mentre l'importo complessivo dei redditi percepiti dovrà essere più basso di 10.974,42 euro.

In tutti i casi, le soglie sono state innalzate, per effetto dell'aggiornamento all'inflazione, passando da 8.117.17 euro a 8.230,81 euro e da 10.822,90 euro a 10.974,42 euro.

Cosa si può comprare

La Carta acquisiti, introdotta nel 2008 e rinnovata ogni anno consiste in un contributo di 80 euro, erogati ogni due mesi ai cittadini che si trovano in difficolta economica. Il sostegno serve a fronteggiare le spese primarie. Con questi soldi quindi si possono comprare generi alimentari, prodotti sanitari e farmaceutici ma anche pagare le bollette di luce, gas e acqua. Può essere usata nei negozi convenzionati tramite appunto, carta elettronica.

Come fare domanda

Possono fare domanda tutti i cittadini che rispettano i requisiti previsti dal ministero. I moduli per la richiesta sono già disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste italiane, nonché sui portali del ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali. Chi ha già beneficiato del contributo gli scorsi anni e rispetta ancora i requisiti per riceverlo non dovrà rifare la procedura daccapo. Il sostegno gli verrà riconosciuto automaticamente.