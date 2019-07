"Se le ipotesi saranno confermate saremmo davanti a un vero e proprio attentato allo Stato. Un atto a tutti gli effetti sovversivo, che oggi sta danneggiando migliaia di persone e lavoratori": così Luigi Di Maio commenta quanto accaduto all'alba nella stazione ferroviaria di Rovezzano, dove si è verificato un incendio di natura dolosa di una cabina elettrica dell'Alta Velocità. Secondo alcune ipotesi, l'incidente sarebbe collegato al processo previsto per oggi presso il tribunale di Firenze, in cui 28 persone per la maggioranza collegabili all'area anarchica si trovano a giudizio.

"La condanna del Movimento 5 Stelle è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la Torino-Lione. L’alta velocità la prendiamo tutti i giorni, è la normalità delle nostre giornate. Anzi l’alta velocità servirebbe anche al Sud, come una Roma-Matera, capitale europea della cultura, ad esempio. E spero si completi il prima possibile la Napoli-Bari", ha continuato il leader del Movimento Cinque Stelle su Facebook. Un commento che serve a rispondere ai sospetti avanzati dall'alleato di governo, Matteo Salvini, per cui "se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav".

Il ministro dell'Interno, ha proseguito affermando, in un post su Twitter, che gli attivisti contrari all'Alta Velocità negli ultimi giorni hanno aggredito le Forze dell'Ordine. Il riferimento è a quanto accaduto nella notte del 20 luglio nel cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dove sono stati appiccati incendi in segno di protesta e sono stati lanciati dei petardi contro i poliziotti. "Da tutti i partiti e dall'intero governo ci aspettiamo una dura condanna delle violenze e un sì alla Torino-Lione", ha concluso Salvini.

Di qui la replica di Di Maio, per cui se si dovesse confermare la pista anarchica il punto centrale della situazione è il fatto che ci sia "una banda di criminali fermi agli anni Settanta che, indipendentemente dalle idee e dalle convinzioni di oguno, mina li interessi nel Paese". Il leader pentastellato poi conclude: "Contro queste persone chiedo ai ministri competenti di rispondere con tutta la forza dello Stato".