Bonus spese scolastiche confermato per il 2025, come ottenere fino a 190 euro di detrazioni: i requisiti Nel 2025, il bonus spese scolastiche è stato confermato e ulteriormente potenziato: la detrazione fiscale, che aiuta tutte le famiglie con figli studenti, indipendentemente dal reddito, è stata innalzata a 190 euro per ogni figlio, con un limite di spesa di mille euro. Per ottenere il bonus è sufficiente indicare le spese nel modello 730 dell'anno successivo.

A cura di Francesca Moriero

Per il 2025 è stato confermato il bonus spese scolastiche, una detrazione fiscale che aiuta le famiglie con figli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore. Con la Legge di Bilancio, il tetto massimo per la detrazione passa da 152 euro a 190 euro, con una riduzione diretta dell'Irpef da pagare. Questo bonus può essere applicato a tutte le spese scolastiche sostenute nel corso dell'anno precedente, e può includere voci come mense, gite scolastiche e tasse per esami di Stato. Per ottenere il bonus è sufficiente indicare le spese nel modello 730 dell'anno successivo.

Come funziona il bonus spese scolastiche per il 2025

Nel 2025, il bonus spese scolastiche è stato confermato e ulteriormente potenziato: la detrazione fiscale è stata innalzata a 190 euro per ogni figlio studente, con un limite di spesa di mille euro. Questo significa che, per ogni figlio che frequenta la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola media o la scuola superiore, i genitori possono ottenere una detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di mille euro, con un importo massimo rimborsabile di 190 euro.

A chi spetta il bonus spese scolastiche: nessun requisito ISEE

Il bonus è destinato ai genitori di figli che frequentano scuole dell'infanzia, scuole elementari (primarie), scuole medie (secondarie di primo grado), scuole superiori (secondarie di secondo grado) e può essere richiesto indipendentemente dall'ISEE o dall'età degli studenti. L'agevolazione è disponibile per tutte le famiglie con figli studenti, a prescindere dal reddito.

Come ottenere la detrazione Irpef sulle spese scolastiche nel 730

Per ottenere il bonus, è sufficiente indicare le spese scolastiche nel modello 730, nella sezione "Oneri e Spese", tra le righe E8 ed E12, utilizzando il codice 12. Non c'è bisogno di fare domanda separata o di inviare documenti aggiuntivi, basta compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e conservare tutte le ricevute e fatture.

Quali spese scolastiche sono detraibili

Le spese che possono essere detratte comprendono le mense scolastiche, le gite scolastiche, le tasse per gli esami di Stato e i corsi extracurricolari come arte, lingue e musica. Non sono detraibili però le spese per l'acquisto di materiale didattico, come libri, penne, quaderni e zaini.

Quali documenti servono per ottenere il bonus

Per richiedere il bonus, è necessario conservare le ricevute o le fatture delle spese scolastiche che riportano il nome dello studente, il nome della scuola e la causale del pagamento. Inoltre, i pagamenti devono essere effettuati tramite modalità tracciabili come bonifici, assegni o carte di credito/debito.