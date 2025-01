video suggerito

Modello 730/2025, come cambia la dichiarazione dei redditi: dall'Irpef alle detrazioni, tutte le novità Il nuovo modello 730 introduce importanti novità, tra cui l'inclusione di redditi a tassazione separata, affitti brevi, plusvalenze finanziarie e il "bonus tredicesima" da 100 euro per i lavoratori dipendenti con particolari condizioni. Aggiornato anche il modello 770 per semplificare comunicazioni e adempimenti fiscali.

A cura di Francesca Moriero

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in versione preliminare, il nuovo modello 730, insieme alle istruzioni per la prossima stagione dichiarativa. Tra le principali novità, l’inclusione di nuovi elementi come i redditi derivanti da affitti brevi, le plusvalenze collegate al Superbonus e il cosiddetto "bonus tredicesima". Quest'ultimo consiste in un'indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro svolto, destinata ai lavoratori dipendenti con specifiche condizioni economiche e familiari per l’anno 2024. Il modello 730 introduce anche un’altra misura: la rimodulazione, resa strutturale, delle aliquote per i tre scaglioni dell'Irpef.

Con questi aggiornamenti, l’Agenzia delle Entrate punta a semplificare le procedure dichiarative e a fornire strumenti più completi per gestire le diverse tipologie di reddito, garantendo maggiore chiarezza e accessibilità per contribuenti e operatori fiscali.

Come cambia il modello 730/2025: le novità per i contribuenti senza Partita Iva

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i contribuenti senza partita IVA, che ora possono utilizzare il modello 730 anche per dichiarare redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva. In passato, questa tipologia di redditi doveva essere inserita obbligatoriamente nel modello Redditi. Parallelamente, è stata pubblicata la bozza aggiornata del modello 770, che i datori di lavoro e gli enti pensionistici devono utilizzare per comunicare le ritenute effettuate nel 2024, insieme ai relativi versamenti e compensazioni. Questi aggiornamenti rappresentano un primo passo verso la definizione dei modelli ufficiali per il prossimo periodo fiscale.

Le principali modifiche del nuovo modello 730/2025

In base alle indicazioni del decreto "Adempimenti" (Dlgs n. 1/2024), il modello 730/2025 si arricchisce di due nuovi quadri, denominati M e T. Questi permettono alle persone fisiche senza partita IVA di dichiarare in modo semplificato redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva o derivanti da plusvalenze finanziarie.

Le principali modifiche al modello 770

Anche il modello 770 è stato rivisto, con alcune novità nei quadri M (quello dei redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, per l’inserimento dei dati sulla rivalutazione del valore dei terreni) e T (in cui devono essere inserite le plusvalenze di natura finanziaria) e l’introduzione, nel quadro SX, del credito collegato al "bonus tredicesima" riconosciuto dal datore di lavoro.

Il bonus tredicesima

Il modello include anche il "bonus tredicesima", un’agevolazione di 100 euro prevista per i lavoratori dipendenti con particolari condizioni economiche e familiari. Sono state inoltre aggiornate le disposizioni relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, così come quelle inerenti alle detrazioni per il personale dei settori sicurezza e difesa.

Le novità su affitti brevi, Superbonus e altri bonus casa

Una delle novità più rilevanti riguarda l’aliquota fiscale del 26% applicabile alle unità immobiliari destinate agli affitti brevi. Tuttavia, è prevista un’eccezione per la prima unità immobiliare, per la quale continua a essere valida l’opzione della cedolare secca al 21%. La bozza del nuovo modello introduce modifiche significative anche per le agevolazioni fiscali relative alla casa.

Superbonus : per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la detrazione sarà ridotta al 70% e ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la detrazione sarà ridotta al 70% e ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sismabonus : anche in questo caso, le spese sostenute nel 2024 potranno essere detratte in 10 rate uguali.

: anche in questo caso, le spese sostenute nel 2024 potranno essere detratte in 10 rate uguali. Bonus mobili: il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 5.000 euro.

Tra le novità anche la modifica delle aliquote per scaglioni di reddito, un nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli e nuove regole per la tassazione degli affitti brevi, ora assoggettati alla cedolare secca con aliquote differenziate.