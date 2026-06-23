Modello 730 precompilato, scattano controlli del Fisco sulle modifiche: a rischio rimborsi sopra i 4mila euro

Chi modifica il Modello 730 precompilato o richiede rimborsi sopra i 4mila euro sarà sottoposto ai controlli preventivi del Fisco. Per questi contribuenti l’accredito dell’IRPEF verrà congelato, con ritardi che rischiano di far slittare il pagamento fino alla primavera del 2027. Ecco cosa c’è da sapere.

La stagione della dichiarazione dei redditi entra nel vivo e, per milioni di contribuenti, la priorità assoluta diventa calcolare i tempi di incasso del rimborso IRPEF. Quest'anno, però, l'attesa rischia di allungarsi per chi decide di rimettere mano ai dati predisposti dallo Stato. Con il provvedimento numero 182408, l'Agenzia delle Entrate ha infatti fissato i paletti per i controlli preventivi sulla campagna fiscale 2026, confermando una linea di massima severità contro l'erogazione di somme non spettanti. Se per l'amministrazione finanziaria queste verifiche rappresentano un argine fondamentale contro le anomalie, per i cittadini si traducono invece in un potenziale congelamento del credito, che in alcuni casi rischia di slittare di diversi mesi rispetto alle scadenze ordinarie.

Quando scattano i controlli del Fisco sul Modello 730: i criteri di selezione

Il meccanismo di controllo non scatta in automatico per tutti, ma si attiva sulla base di specifici indicatori di rischio. Sotto la lente del Fisco finiscono esclusivamente i contribuenti che presentano un modello 730 modificato rispetto alla versione precompilata, qualora tali variazioni incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta netta.

Nello specifico, le verifiche si concentrano su due anomalie principali:

Incoerenze significative: si tratta di discrepanze di rilievo tra i dati inseriti dal contribuente e le informazioni già in possesso dell'anagrafe tributaria (come le Certificazioni Uniche, i versamenti effettuati tramite modello F24 o la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente). Vengono monitorati con attenzione anche i forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi da soggetti esterni, quali banche, assicurazioni o università.

si tratta di discrepanze di rilievo tra i dati inseriti dal contribuente e le informazioni già in possesso dell'anagrafe tributaria (come le Certificazioni Uniche, i versamenti effettuati tramite modello F24 o la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente). Vengono monitorati con attenzione anche i forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi da soggetti esterni, quali banche, assicurazioni o università. Rimborsi superiori a 4mila euro: al di là delle incongruenze nei dati, il superamento di questa soglia economica fa scattare un campanello d'allarme automatico. Le dichiarazioni che presentano un credito finale particolarmente elevato vengono intercettate preventivamente per escludere errori o frodi prima che il denaro esca dalle casse dello Stato.

I nuovi tempi d'attesa

Per i contribuenti selezionati dai sistemi informatici dell'Agenzia, l'iter di liquidazione della somma subisce una battuta d'arresto. Le verifiche, che possono essere svolte in modalità digitale o tramite richiesta formale di esibizione dei documenti giustificativi (anche se la dichiarazione è stata inviata tramite CAF o professionisti), seguono una cronologia rigida:

L'ufficio ha a disposizione quattro mesi di tempo dall'ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione per portare a termine le attività di controllo. Una volta conclusa la fase di verifica con esito positivo, l'amministrazione è tenuta a erogare il rimborso entro i sei mesi successivi.

Questo meccanismo a doppio step implica un rischio concreto per il cittadino: chi viene sottoposto a controllo preventivo potrebbe vedere accreditato il proprio rimborso IRPEF con circa sei mesi di ritardo rispetto alla platea generale, vedendosi recapitare le somme spettanti addirittura nella primavera del 2027.

La "zona sicura": i vantaggi di chi non modifica la precompilata

Esiste un modo per blindare la tempistica del proprio rimborso ed evitare la trafila dei controlli preventivi. La normativa vigente premia infatti la fedeltà fiscale automatica: coloro che scelgono di accettare il modello 730 precompilato senza apportare modifiche (o applicando variazioni minime che non alterano l'imposta o il reddito) sono totalmente protetti da questa tornata di verifiche preventive. In questo caso, il Fisco rinuncia ex ante ad attivare i controlli di incoerenza, e decade persino il vincolo legato alla franchigia dei 4.000 euro. Chi approva il documento così come proposto dall'Agenzia vedrà quindi liquidato il proprio credito secondo le normali tempistiche estive o autunnali, direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione.

Scadenze e modalità di invio per la campagna 2026

Per tutti i contribuenti, l'orizzonte temporale ultimo per la trasmissione del modello 730/2026 rimane fissato al 30 settembre 2026. I canali per procedere all'invio sono molteplici e rispondono alle diverse esigenze di assistenza:

Invio diretto online: Utilizzando l'applicazione web dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con credenziali digitali.

Utilizzando l'applicazione web dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con credenziali digitali. Sostituto d'imposta: Tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, qualora abbiano comunicato la disponibilità a prestare assistenza fiscale.

Tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, qualora abbiano comunicato la disponibilità a prestare assistenza fiscale. Intermediari abilitati: Rivolgendosi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a professionisti del settore come commercialisti e consulenti del lavoro.

A prescindere dalla modalità scelta, l'indicazione degli esperti per chiunque debba inserire manualmente spese detraibili o deducibili non presenti nella precompilata è tassativa: controllare minuziosamente la corrispondenza dei dati e conservare con cura ogni scontrino, ricevuta o fattura, elementi indispensabili per superare indenni un eventuale controllo delle Entrate.