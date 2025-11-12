Bonus Psicologo 2025, ultimi giorni per fare domanda: chi ne ha diritto e come fare domanda all’Inps

Ultimi giorni per il Bonus Psicologo 2025: la scadenza è venerdì 14 novembre. Il contributo, fino a 1.500 euro a seconda dell’Isee, sostiene chi ha bisogno di percorsi di psicoterapia. Ecco i requisiti e le modalità per fare domanda all’Inps.

Sta per chiudersi la finestra per accedere a uno degli incentivi sociali più attesi degli ultimi anni: il Bonus Psicologo 2025, destinato a chi desidera intraprendere un percorso di sostegno psicologico ma non dispone delle risorse economiche necessarie. La scadenza per presentare la domanda all'Inps è fissata al 14 novembre, un termine che segna l'ultima opportunità per approfittare di questa misura.

Introdotto nel 2021 e reso strutturale nel 2023, il Bonus continua a suscitare grande interesse: nel 2024 sono arrivate oltre 400mila domande, ma solo circa 3.300 persone hanno potuto beneficiarne, a dimostrazione dell'ampia richiesta di supporto psicologico rispetto alle risorse disponibili. Si stima infatti che in Italia oltre 5 milioni di persone necessitino di aiuto, senza però poterselo permettere.

Nonostante i fondi limitati, gli effetti del Bonus Psicologo sono concreti e misurabili: secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop), la misura ha migliorato il benessere mentale di chi ne ha beneficiato e ha generato vantaggi economici significativi: nel solo 2022, la riduzione dei giorni di malattia e delle assenze dal lavoro ha portato a un risparmio stimato di 312 milioni di euro per il sistema Paese.

Per il 2025 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, sufficienti, secondo le stime Inps, a coprire poco più di 6.300 richieste a conferma di come la domanda di sostegno psicologico nel Paese superi ampiamente, anche quest'anno, le risorse disponibili.

Chi può richiedere il Bonus Psicologo

Il contributo è rivolto a cittadine e cittadini italiani di qualsiasi età, residenti in Italia e in possesso di un ISEE 2025 inferiore a 50mila euro. Può essere richiesto non solo per sé, ma anche per:

Figli minorenni, da parte di un genitore o tutore legale. Persone interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno, da parte del rispettivo tutore o amministratore.

Va segnalato che la Provincia autonoma di Trento ha scelto di non finanziare la misura per il 2025, quindi i residenti di quel territorio non potranno purtroppo accedervi.

Importi e fasce ISEE

L'importo del contributo varia in base al valore ISEE del richiedente:

1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15mila euro;

per chi ha un ISEE inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi ha un ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro;

per chi ha un ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro; 500 euro per chi ha un ISEE tra 30mila e 50mila euro.

L'assegnazione avverrà in base al valore ISEE più basso e, a parità di reddito, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Le graduatorie saranno pubblicate dall'Inps e suddivise per Regione e Provincia autonoma.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere inviata esclusivamente online, attraverso il portale dell'Inps, accedendo con una delle tre credenziali digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica),

(Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta entrati nella propria area personale, bisogna selezionare la sezione dedicata "Contributo sessioni psicoterapia" e seguire la procedura guidata. Il periodo utile per presentare la domanda è stato fissato dal 15 settembre al 14 novembre 2025, dunque chi non rispetterà la scadenza non potrà più accedere al beneficio.