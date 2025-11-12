Bonus Psicologo 2025, ultimi giorni per fare domanda: chi ne ha diritto e come fare domanda all’Inps
Sta per chiudersi la finestra per accedere a uno degli incentivi sociali più attesi degli ultimi anni: il Bonus Psicologo 2025, destinato a chi desidera intraprendere un percorso di sostegno psicologico ma non dispone delle risorse economiche necessarie. La scadenza per presentare la domanda all'Inps è fissata al 14 novembre, un termine che segna l'ultima opportunità per approfittare di questa misura.
Introdotto nel 2021 e reso strutturale nel 2023, il Bonus continua a suscitare grande interesse: nel 2024 sono arrivate oltre 400mila domande, ma solo circa 3.300 persone hanno potuto beneficiarne, a dimostrazione dell'ampia richiesta di supporto psicologico rispetto alle risorse disponibili. Si stima infatti che in Italia oltre 5 milioni di persone necessitino di aiuto, senza però poterselo permettere.
Nonostante i fondi limitati, gli effetti del Bonus Psicologo sono concreti e misurabili: secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop), la misura ha migliorato il benessere mentale di chi ne ha beneficiato e ha generato vantaggi economici significativi: nel solo 2022, la riduzione dei giorni di malattia e delle assenze dal lavoro ha portato a un risparmio stimato di 312 milioni di euro per il sistema Paese.
Per il 2025 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, sufficienti, secondo le stime Inps, a coprire poco più di 6.300 richieste a conferma di come la domanda di sostegno psicologico nel Paese superi ampiamente, anche quest'anno, le risorse disponibili.
Chi può richiedere il Bonus Psicologo
Il contributo è rivolto a cittadine e cittadini italiani di qualsiasi età, residenti in Italia e in possesso di un ISEE 2025 inferiore a 50mila euro. Può essere richiesto non solo per sé, ma anche per:
- Figli minorenni, da parte di un genitore o tutore legale.
- Persone interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno, da parte del rispettivo tutore o amministratore.
Va segnalato che la Provincia autonoma di Trento ha scelto di non finanziare la misura per il 2025, quindi i residenti di quel territorio non potranno purtroppo accedervi.
Importi e fasce ISEE
L'importo del contributo varia in base al valore ISEE del richiedente:
- 1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15mila euro;
- 1.000 euro per chi ha un ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro;
- 500 euro per chi ha un ISEE tra 30mila e 50mila euro.
L'assegnazione avverrà in base al valore ISEE più basso e, a parità di reddito, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Le graduatorie saranno pubblicate dall'Inps e suddivise per Regione e Provincia autonoma.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere inviata esclusivamente online, attraverso il portale dell'Inps, accedendo con una delle tre credenziali digitali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta d'Identità Elettronica),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta entrati nella propria area personale, bisogna selezionare la sezione dedicata "Contributo sessioni psicoterapia" e seguire la procedura guidata. Il periodo utile per presentare la domanda è stato fissato dal 15 settembre al 14 novembre 2025, dunque chi non rispetterà la scadenza non potrà più accedere al beneficio.