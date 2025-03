video suggerito

Bonus nido 2025 in ritardo, quando partono le domande all'Inps e cosa fare per ottenerlo Il bonus nido 2025 è in ritardo: la piattaforma online per fare domanda non è ancora attiva, mentre negli scorsi anni era stato possibile presentarla a febbraio. Il bonus per la retta degli asili nido che può arrivare fino a 3mila euro all'anno in base all'Isee dovrebbe partire nei prossimi giorni: lo ha confermato l'Inps a Fanpage.it, senza indicare però una data esatta.

A cura di Luca Pons

Anche quest'anno, come in passato, è possibile accedere al bonus asilo nido. L'edizione 2025 del bonus, pensato per chi ha figli da 0 a 3 anni, permette di ottenere fino a 3mila euro all'anno, e l'importo varia in base alle soglie Isee. Tuttavia, molte famiglie stanno notando che quest'anno le procedure per permettere di fare domanda e accedere al bonus sono in ritardo: ancora non è stata attivata la piattaforma tramite cui fare richiesta.

Fanpage.it ha contattato l'Inps, che non ha saputo dare una data esatta per l'avvio. Dovrebbero servire ancora pochi giorni di attesa, ma non è detto che l'annuncio arrivi questa settimana.

Quando aprono le domande per il Bonus nido e perché è in ritardo

Per ottenere il bonus asilo nido bisogna fare domanda tramite una piattaforma online sul sito dell'Inps, accedendo con Spid o Carta d'identità digitale. Il problema è che, al momento, la possibilità di presentare una nuova domanda non c'è. Lo scorso anno – e anche in quelli precedenti – era stato possibile inserire la propria richiesta già a febbraio, mentre quest'anno si avvicina la metà di marzo e il sito ancora non è attivo.

I possibili motivi dell'attesa sono diversi: il cambiamento dei requisiti per ricevere il bonus, oppure rallentamenti organizzativi o anche ritardi della politica nell'ufficializzare i fondi a disposizione. In tutti i casi, la domanda che molte famiglie si stanno facendo è quando sarà possibile fare richiesta. L'Inps, contattata da Fanpage.it, ha fatto sapere che nei prossimi giorni arriveranno informazioni dettagliate e subito dopo si potrà partire con le richieste. Ma l'Istituto non ha saputo indicare una data esatta, e nemmeno garantire che le novità arriveranno questa settimana: potrebbe anche essere necessario aspettare la prossima.

A chi spetta il bonus nido: la tabella degli importi per Isee

Il bonus asilo nido 2025 permette di ricevere fino a 3mila euro all'anno, erogati in rate mensili, per il pagamento delle rette degli asili pubblici o privati. È necessario che il bambino interessato abbia un'età tra gli 0 e i 3 anni, e che la persona che fa richiesta abbia la residenza stabile in Italia. Per quanto l'importo, questo dipende dalle soglie Isee:

fino a 3mila euro all'anno se l'Isee è sotto i 25mila euro

fino a 2.500 euro all'anno se l'Isee è sotto tra i 25mila e i 40mila euro

fino a 1.500 euro all'anno se l'Isee supera i 40mila euro

L'importo massimo in ogni caso dipenderà dalla retta dell'asilo in questione. Infatti, quando si fa domanda bisognerà anche allegare una prova di pagamento per almeno una mensilità della retta (o l'inserimento in graduatoria, per gli asili pubblici in cui si paga dopo la frequenza), e la somma erogata con il bonus non potrà essere più alta della retta.

I dubbi sull'importo ridotto del bonus nel 2025

Le indicazioni dell'Inps sul bonus, ancora relative al 2024, dividono la somma spettante in undici mensilità: da febbraio a dicembre. Ad esempio, si riporta che l'importo massimo del bonus è di "3mila euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi)".

Ma l'erogazione dei soldi può partire solo dopo che la domanda è stata effettuata, cosa che quest'anno avverrà al più presto a marzo. In più, come detto, l'Inps sottolinea che il pagamento mensile non può mai essere più alto del valore delle singole rette.

Visto che si ‘salterà' la mensilità di febbraio, quest'anno la somma erogata sarà più bassa? Anche su questo punto, l'Inps a Fanpage.it non ha fornito indicazioni specifiche. Sarà quindi necessario aspettare le nuove indicazioni nei prossimi giorni per avere una risposta.