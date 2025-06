video suggerito

Bonus bollette 200 euro in arrivo, quando scatta l'aiuto straordinario e per chi Il bonus bollette da 200 euro straordinario era stato lanciato dal governo Meloni mesi fa: ora è arrivato il momento dell'erogazione. Ha già iniziato a riceverlo chi ha un Isee sotto i 9.530 euro, mentre in queste settimane scattano le procedure per chi arriva fino a 25mila euro. I soldi, probabilmente, arriveranno a partire da luglio.

A cura di Luca Pons

Si avvicina l'erogazione del bonus bollette da 200 euro, la misura una tantum varata dal governo Meloni a febbraio e poi progressivamente entrata in vigore. Ad aprile era già partita l'erogazione dei soldi per quelle famiglie che sono beneficiarie del bonus sociale elettricità, ovvero coloro che hanno un Isee sotto i 9.530 euro. A giugno, invece, sono iniziate le procedure per coinvolgere anche i potenziali beneficiari che hanno l'Isee fino a 25mila euro. La procedura richiederà un po' di tempo, e probabilmente le prime erogazioni partiranno a luglio 2025.

Chi può ottenere il bonus bollette 200 euro

Il bonus bollette da 200 euro è una misura pensata per sostenere le famiglie che affrontano il caro energia. È rivolta a tutti coloro che hanno Isee fino a 25mila euro, e si può cumulare con il bonus sociale elettricità.

Questa è una distinzione importante: chi prende il bonus sociale ha già iniziato a ricevere il bonus straordinario da 200 euro. Infatti, dato che la lista dei beneficiari era già nota, l'erogazione è potuta partire più in fretta.

Il bonus sociale spetta a coloro che hanno un Isee non superiore a 9.530 euro. La soglia si alza a 20mila euro per quelle famiglie che hanno più di tre figli a carico. Il bonus sociale viene erogato direttamente in bolletta per chi rispetta questi requisiti, senza bisogno di fare alcuna domanda, e si rinnova automaticamente ogni anno.

Quando arrivano i soldi e fino a quando si può aggiornare l'Isee

Come detto, i tempi sono stati più rapidi per chi riceveva già il bonus sociale. L'aiuto extra da 200 euro ha iniziato ad arrivare ad aprile. A stabilire le condizioni pratiche per la distribuzione era stata l'Arera (autorità pubblica che si occupa di reti ed energia) a fine marzo.

Per tutti gli altri è servito più tempo, ma ora la procedura è avviata. Da inizio giugno il Sistema informativo integrato, che ha le informazioni sulle varie utenze energetiche e quindi su chi è titolare di quale bolletta, sta ricevendo le indicazioni dell'Inps, che conosce tutti gli Isee validi nel Paese. Si tratta di incrociare i dati, per vedere quali famiglie con Isee sotto i 25mila euro hanno un'utenza elettrica a carico e quindi hanno diritto al bonus da 200 euro.

Poi, il Gestore dei servizi energetici si occuperà di inviare gli elenchi dei beneficiari direttamente ai fornitori dell'elettricità. Questi nel giro di tre mesi dovranno erogare effettivamente i 200 euro, segnalandolo anche nella bolletta relativa al periodo. Considerando che i nomi dei beneficiari arriveranno a giugno, e che il pagamento può partire dal mese successivo, è probabile che la maggior parte delle famiglie interessate riceverà lo sconto nel mese di luglio 2025. Come per il bonus sociale, non è necessario fare domanda.

Per chi pensa di poter essere beneficiario della misura, ma non ha un Isee valido, c'è ancora tempo. Si può presentare una Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all'Inps in qualunque momento, fino alla fine del 2025, per ottenere un Isee valido. Se questo è al di sotto dei 25mila euro, l'erogazione partirà. Il termine ultimo per richiedere l'Isee è il 31 dicembre 2025, dunque al più tardi il bonus da 200 euro potrà arrivare a marzo 2026.