Bonus benzina da 150 euro, le ipotesi del governo Meloni: i requisiti e come si potrà usare Il bonus benzina da 150 euro è più di un’idea: il governo ha già confermato che la misura è allo studio, ma si attiverà solo se i prezzi continueranno a salire. Spunta un’ipotesi sui requisiti: i beneficiari dovrebbero avere un reddito sotto i 25mila euro.

A cura di Luca Pons

Mentre i prezzi della benzina continuano a salire lentamente, non è un segreto che il governo Meloni abbia allo studio una misura per sostenere le famiglie con un reddito basso nell'acquisto di carburante. Il bonus benzina da 150 euro servirebbe proprio a questo: un aiuto temporaneo, in attesa che i prezzi tornino a scendere senza ricorrere a un taglio delle accise.

Oggi il prezzo della benzina in autostrada si è attestato, in media, sui 2,026 euro al litro. La scorsa settimana la media è stata di 1,947 euro al litro per la benzina e 1,847 euro al litro per il gasolio. Oggi nelle varie Regioni italiane, fuori dall'autostrada, la media per la benzina è arrivata fino a 1,991 euro a Bolzano, e in quasi tutte le Regioni ha superato gli 1,95 euro al litro.

Diversi esponenti del governo, tra cui il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, hanno già confermato che il bonus è allo studio. Ciò che è certo è che sarà riservato solo alle fasce di reddito basse. In più, il suo funzionamento dovrebbe essere simile a quello della carta acquisti spesa.

Come funzionerà il bonus benzina, verso il modello social card

La carta in questione, chiamata Dedicata a te, è spendibile per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ed è stata distribuita nelle scorse settimane a circa un milione di famiglie che rispettavano i requisiti: Isee del nucleo familiare entro i 15mila euro e nessun'altra forma di sostegno o sussidio ricevuto. Dato che si tratta di una carta ricaricabile, potrebbe essere usata in futuro per altre misure simili.

L'idea è quella di una social card anche per il caro benzina, da attivare se i prezzi continueranno a salire ancora. Anche in questo caso, quindi, si tratterebbe di una carta prepagata ricaricabile con una certa quantità di soldi – al massimo 150 euro – da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di carburanti.

Le ipotesi sui requisiti per il nuovo bonus 150 euro

L'ipotesi sarebbe di riservare il bonus benzina da 150 euro a chi ha un reddito al di sotto dei 25mila euro. Non si tratta ancora di una cifra ufficiale, ma sarebbe questa la soglia allo studio dei tecnici del ministero delle Imprese, da confermare nelle prossime settimane, secondo quanto riportato dal Messaggero.

Il governo è già al lavoro sulla legge di bilancio, e le risorse a disposizione sono poche. Perciò il bonus benzina, se verrà attivato, dovrà avere un impatto il più possibile ridotto sui bilanci dello Stato. Non si può escludere, dunque, che il ministero guidato da Adolfo Urso deciderà di fissare dei paletti più stringenti (come avvenuto per la carta Dedicata a te, che oltre al requisito di Isee escludeva anche chi riceve un altro tipo di sostegno, dal reddito di cittadinanza alla cassa integrazione).