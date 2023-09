Cos’è il nuovo bonus 150 euro del governo Meloni contro il caro benzina e chi lo riceverà Non è ancora chiaro quando arriverà il nuovo aiuto economico per contrastare il caro benzina, ma si va verso un bonus da 150 euro per i redditi bassi da spendere per il rifornimento di carburante. Tagliare le accise resta fuori discussione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il nuovo bonus benzina arriverà, ma non si sa ancora quando. Il governo ha capito benissimo di aver fallito sulla battaglia aperta con i distributori, che ha portato all'esibizione del cartello con i prezzi medi come unica contromisura per i rincari. Sarà anche utile ai fini della trasparenza, ma sul livello dei prezzi non sembra avere alcun effetto. Perciò il problema rimane: il costo dei carburanti è alle stelle – ormai il prezzo della benzina al self è intorno ai due euro al litro – e i cittadini chiedono di intervenire. Di tagliare le accise, però, non se ne parla. Troppo impattante come misura per le casse dello Stato, troppo difficile tornare indietro dopo e ristabilire un'entrata che è linfa vitale per l'apparato pubblico. Meloni e i suoi ricordano bene le polemiche dello scorso gennaio.

Il governo, però, sta studiando da tempo una nuova misura per aiutare chi è in difficoltà. Automobilisti con redditi bassi – la soglia è ancora da stabilire – che fanno fatica con i prezzi attuali della benzina. La formula dovrebbe essere quella del bonus da 150 euro una tantum, già sperimentata con il governo Draghi, che lo utilizzò come sistema per provare a contrastare l'inflazione. In questo caso, però, l'erogazione o la spesa sarebbero condizionate all'acquisto di carburante. La misura deve ancora essere scritta e il governo sta riflettendo sull'opportunità di anticiparla rispetto alla manovra. Anche se è probabile, in ogni caso, che il provvedimento finisca nella legge di Bilancio.

La misura sarebbe coperta dall'extragettito Iva proprio sui carburanti, visto che all'aumento dei prezzi corrisponde anche un aumento delle imposte (e dell'incasso per lo Stato). Sulla modalità, invece, l'esecutivo pensa di utilizzare le carte acquisti distribuite nelle ultime settimane alle fasce di popolazione in difficoltà economica. Potrebbe ricaricarle direttamente, aggiungendo i 150 euro destinati alla spesa in benzina. Oppure distribuirne delle nuove, anche perché non è detto che il criterio di reddito sia lo stesso.