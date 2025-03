“Bestia schifosa”: presentatore russo insulta in tv la vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno

video suggerito

A cura di Giulia Casula

"La sua bocca puzza di tirannia". Sono le parole con cui il giornalista e presentatore russo Vladimir Solovyev si è rivolto in diretta tv, alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, dopo lo stop alla sua partecipazione al programma ‘Lo stato delle cose' su Rai 3.

A far infuriare Solovyev è stato in particolare il post in cui Picierno chiedeva al Direttore di rete e alla Commissione di Vigilanza di intervenire per impedire la partecipazione del russo al programma condotto da Massimo Giletti. "Il servizio pubblico italiano non può essere in alcun modo megafono della disinformazione russa!", aveva scritto la dem. La stessa Picierno aveva poi fatto sapere che l'ospitata di Solovyev non si sarebbe fatta.

Alle sue dichiarazioni, il giornalista russo ha risposto con un attacco durissimo. "Ecco cosa devi capire miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea", ha dichiarato nel suo monologo nello studio di Rossija 1. E poi, in italiano: "Ma va, idiota patentata". Ancora, in russo: "Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei sieti dei bugiardi? Cosa dici al cyber king americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è ‘pazzesca' (in italiano, ndr.)? Siete impazziti? Vergogna della razza umana", ancora in italiano. "Ecco chi sei. E notate: si intromettono negli affari del giornalismo italiano, ma hanno paura di intromettersi nelle elezioni romene", ha concluso.

L'attacco del giornalista russo ha scatenato la reazione delle opposizioni, a partire dal partito di cui Picierno fa parte, il Pd. "Solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia. Una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità", ha scritto scrive su X il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti. Tra i dem messaggi simili anche da Simona Malpezzi, Lorenzo Guerini, Antonio Nicita e Stefano Bonaccini.

Solidarietà anche dall'Eurocamera contro gli "inaccettabili attacchi" di Solovyev. "Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la liberta' di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all'odio", si legge su X.

Picierno ha incassato anche il sostegno del governo, che si è espresso tramite i messaggi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, e del presidente del Senato Ignazio La Russa. "Solidarietà alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno per gli ignobili insulti che le sono stati rivolti sulla tv di Stato russa dal propagandista putiniano Vladimir Solovyev. Gli improperi di personaggi di tale risma, abituati a piegare la realtà e il buonsenso alla propaganda di regime, sono una medaglia per chi li riceve", ha scritto Fazzolari, a cui si accoda La Russa. "Esprimo ferma condanna per le inqualificabili offese rivolte sulla tv di Stato russa da Vladimir Soloviev a Pina Picierno. Siamo di fronte a una aggressione verbale, volgare e intimidatoria, che respingiamo con forza. Alla vicepresidente del Parlamento Europeo giunga la sincera solidarieta', mia personale e del Senato della Repubblica".

Vicinanza anche da Fratelli d'Italia. "A nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera esprimo solidarietà a Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, per le ignobili e vergognose offese che le sono state rivolte da Soloviev. Insulti gratuiti e intrisi di propaganda ideologica, diffusi attraverso la tv di Stato, che condanniamo fermamente", ha affermato in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera.

Messaggi simili sono arrivati da Più Europa e da Azione, con il vicesegretario Ettore Rosato , che ha ribadito la necessità "di dire chiaramente con forza da che parte stiamo: dalla parte dell'Europa, che Pina Picierno rappresenta da vicepresidente del Parlamento Europeo, dalla parte della democrazia e della nostra libertà. A Pina va tutta la nostra solidarietà", ha scritto sui social.

Poco dopo la vicepresidente dell'Eurocamera ha commentato la vicenda. "Quanto è accaduto è la dimostrazione che le cose che facciamo hanno un impatto. Questo mi sembra molto importante sottolinearlo", ha scritto "Spesso si pensa che non ci ascolteranno, che non sarà efficace quello che diciamo dal Parlamento europeo. Io credo che questa reazione così scomposta, così rabbiosa dimostri invece che le cose che facciamo anche qua dentro un impatto potentissimo ce l'hanno al punto che provano una reazione così scomposta. Quindi credo che sia proprio la dimostrazione che tocca fare di più", ha concluso.