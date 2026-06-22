Governo, Trump attacca ancora Meloni: “Non ci ha difeso, sono deluso”. Tajani: “Non siamo sudditi”: news in diretta

L'Italia è alleata degli Stati Uniti ma "non è suddita di nessuno" e il rapporto con Washington resta "solido", nonostante le tensioni degli ultimi giorni con il presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al "Corriere della Sera", dopo la decisione di annullare la partecipazione all'American Business Forum di Miami. "Bisogna abbassare i toni e lavorare. La politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati, a cui è stato sacrosanto rispondere", ha affermato Tajani, sottolineando che "essere alleati leali degli Usa, come siamo, non significa rinunciare alla nostra sovranità". Secondo il ministro, l'Italia decide "in base ai propri interessi, alla propria Costituzione e al proprio posizionamento internazionale", mentre il rapporto storico con gli Stati Uniti va gestito "con maturità". Tajani ha spiegato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha difeso l'Italia e ha fatto bene" e ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi che il Paese "va rispettato e ogni equivoco superato". Il ministro ha confermato che i contatti con il segretario di Stato Marco Rubio "non si sono mai interrotti" e che i due si vedranno al vertice Nato di Ankara. Tajani ha inoltre annunciato che partecipera' alle celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, "a testa alta", per festeggiare l'indipendenza di "un grande Paese libero e democratico"