Bancomat, come funzionano i prelievi bancari senza contatto e quali sono i vantaggi Il settore bancario sta evolvendo con l'introduzione degli sportelli ATM senza contatto, che promettono di migliorare la sicurezza e la comodità delle operazioni bancarie. La tecnologia NFC permette una gestione digitale più sicura e rapida dei prelievi.

A cura di Francesca Moriero

Il settore bancario sta evolvendo rapidamente e con lui anche il modo in cui effettuiamo i prelievi di denaro. I tradizionali sportelli bancomat, che richiedono l'inserimento fisico della carta, stanno infatti per essere sostituiti da nuovi modelli senza contatto. Questi sportelli, che sfruttano la tecnologia NFC, permetteranno agli utenti di prelevare contante semplicemente avvicinando la carta o uno smartphone. Questo cambiamento non solo potrebbe rendere le operazioni più veloci e sicure, ma potrebbe portare anche numerosi vantaggi in termini di praticità e protezione contro frodi.

L'arrivo degli ATM senza contatto

Tra le tante innovazioni quella più rilevante riguarda proprio gli sportelli ATM senza contatto, che potrebbero iniziare a utilizzare la tecnologia NFC (Near Field Communication), simile a quella usata nei pagamenti con smartphone e carte. Gli utenti grazie a questo potranno semplicemente avvicinare la loro carta o dispositivo al lettore per completare le operazioni bancarie, senza necessità di inserire fisicamente la carta. Questo sistema potrebbe preannunciarsi come il futuro del prelievo di contante, e avrebbe l'obiettivo di garantire maggiore velocità e sicurezza.

Sicurezza e protezione avanzate

Il cambiamento principale portato dalla nuova tecnologia è sicuramente l'aumento della sicurezza: l'adozione di sistemi NFC potrebbe ridurre il rischio di clonazione delle carte e altre frodi, come lo skimming, una tecnica fraudolenta in cui vengono copiati i dati della carta di pagamento, come il numero e il codice, senza che il titolare se ne accorga.

Il prelievo attraverso smartphone o dispositivi con tecnologia NFC permetterebbe poi anche di integrare metodi di autenticazione più avanzati, come il riconoscimento facciale o l'impronta digitale, al fine di proteggere ulteriormente i dati degli utenti. La tecnologia senza contatto non solo incrementerebbe la sicurezza, ma potrebbe migliorare anche l'esperienza dell'utente: i prelievi infatti potrebbero diventare più veloci e semplici, senza lunghe attese né necessità di portare fisicamente la carta. La riduzione dell'usura delle carte ne prolungherà poi la durata, rendendo l'operazione ancora più conveniente.

I vantaggi per le banche

Per le banche, la transizione verso il digitale potrebbe comportare una riduzione dei costi di gestione degli sportelli tradizionali, che richiedono manutenzione continua. L'adozione di nuove tecnologie digitali potrebbe poi permettere agli istituti bancari di investire in servizi innovativi e migliorare quindi così l'efficienza delle loro filiali fisiche.

Con gli sportelli ATM senza contatto, la disponibilità di punti di prelievo potrebbe aumentare in modo significativo, poiché non sarà necessario un sistema meccanico complesso per ogni macchina. Questo renderà i prelievi bancari più accessibili a tutti, anche in luoghi strategici che precedentemente non erano coperti da sportelli tradizionali.