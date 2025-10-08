Assegno Unico 2026, aumenti fino a 204 euro al mese per figlio: come cambiano gli importi

Dal 2026 l’Assegno unico sarà rivalutato in base all’inflazione ISTAT: gli aumenti saranno contenuti ma diffusi, con importi che arriveranno fino a 204 euro al mese per figlio. Ecco tutte le nuove cifre previste, le simulazioni fascia per fascia e cosa serve fare per ricevere gli importi aggiornati.

Con oltre 5 milioni di famiglie beneficiarie, l'Assegno unico e universale è diventato in pochi anni uno degli strumenti centrali della politica familiare italiana. Un sostegno economico pensato per accompagnare le famiglie nella crescita dei figli e semplificare le precedenti forme di assistenza. Anche nel 2026 l'assegno sarà rivalutato in base all'inflazione, come previsto dal meccanismo automatico introdotto con la riforma; gli aumenti non saranno elevati, ma costituiranno un segnale di continuità da parte dello Stato verso i nuclei familiari, in un contesto economico ancora estremamente incerto.

Secondo le stime contenute nel Documento di economia e finanza, l'inflazione per il 2025 si attesterà attorno all'1,6%: sarà questa la percentuale di riferimento per ricalcolare sia gli importi base dell'assegno sia le varie maggiorazioni previste. Le nuove cifre entreranno in vigore a partire da febbraio 2026, come da prassi, con gli arretrati di gennaio corrisposti successivamente.

Di quanto aumentano gli importi dell'Assegno Unico dal 2026: la tabella

Gli incrementi previsti per il 2026 saranno molto contenuti, ma confermano il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dalla riforma. Ecco alcune simulazioni indicative basate sulle fasce ISEE:

Per le famiglie con ISEE inferiore a 17.520 euro , l'importo mensile dell'assegno salirà da 201 euro a 204,4 euro per ogni figlio.

, l'importo mensile dell'assegno salirà da per ogni figlio. Nella fascia tra 21.725 e 21.841 euro , si passerà da 179,7 euro a 182,8 euro .

, si passerà da . Tra 26.163 e 26.280 euro , l'importo salirà da 157,9 euro a 160,6 euro .

, l'importo salirà da . Per i redditi più alti, l’assegno minimo mensile salirà da 57,5 euro a 58,5 euro, mantenendo così la sua natura "universale".

Anche le maggiorazioni saranno adeguate: le simulazioni

Oltre all'importo base, anche le maggiorazioni previste per particolari condizioni familiari saranno rivalutate:

Per figli con disabilità grave , l'importo salirà a 111 euro al mese (da 109,1).

, l'importo salirà a al mese (da 109,1). Per i non autosufficienti , l'incremento sarà di 122,7 euro (rispetto ai 120,6 del 2025).

, l'incremento sarà di (rispetto ai 120,6 del 2025). Le madri con meno di 21 anni riceveranno 23,4 euro di maggiorazione (da 23 euro).

riceveranno di maggiorazione (da 23 euro). Per i figli successivi al secondo, l'integrazione varierà da 99,4 euro nelle fasce ISEE più basse, fino a 17,5 euro per quelle più alte.

Anche il cosiddetto bonus per il secondo percettore di reddito sarà aggiornato: la cifra base salirà a 35 euro mensili nella fascia ISEE minima.

Chi ha diritto all'Assegno unico

L'Assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE (in quel caso viene infatti erogato l'importo minimo). In particolare:

Per ogni figlio minorenne a carico (dal settimo mese di gravidanza in poi).

a carico (dal in poi). Per i figli maggiorenni fino a 21 anni , se studiano, lavorano con redditi bassi, svolgono il servizio civile o sono disoccupati iscritti ai centri per l'impiego.

, se studiano, lavorano con redditi bassi, svolgono il servizio civile o sono disoccupati iscritti ai centri per l'impiego. Senza limiti di età per i figli con disabilità.

Non serve presentare una nuova domanda

No. Per continuare a ricevere l'Assegno unico nel 2026 non è necessario presentare una nuova domanda, a meno che quella già attiva non sia decaduta, revocata o respinta. Per ottenere gli importi aggiornati in base al proprio ISEE, sarà però necessario presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il 2026.

La scadenza è fissata al 30 giugno 2026. Chi non presenta una nuova DSU riceverà l'importo minimo previsto dalla legge.