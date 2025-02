Arianna Meloni dice che “Giorgia è come Frodo” per Fratelli d’Italia

video suggerito

Arianna Meloni ha chiuso la direzione di Fratelli d'Italia, che si è svolta ieri a Roma, con un intervento in cui ha celebrato i risultati della sorella premier e richiamato il partito all'unità. La responsabile della segreteria politica ha fatto le veci di Meloni, che invece era assente, e ha ricordato che oggi "Fratelli d'Italia è il grande partito della Nazione".

Dopo una riunione di circa quattro ore, allo spazio ‘Roma Eventi' di Piazza di Spagna, la sorella della premier si è rivolta ai quasi duecento dirigenti del partito presenti. "L'Italia è stata svenduta a lungo, ora è il tempo di capire da che parte stare. Dobbiamo realizzare ciò che ci eravamo promessi di fare quando abbiamo iniziato a fare politica, ricordare chi siamo ma guardare le cose dalla prospettiva della posizione che abbiamo raggiunto. Rispettando oneri e onori", ha detto dal palco.

La direzione di Fdi arriva in una fase di forte tensione tra governo e magistratura, dopo l'indagine sul caso Almasri – in cui Meloni è imputata per favoreggiamento e peculato – e dopo l'ennesimo no dei giudici al trattenimento dei migranti deportati in Albania. Così la riunione dei meloniani diventa un'occasione per Arianna Meloni per ravvivare gli animi citando Tolkien, ormai riferimento culturale del partito. "Ho l'onore di essere la sorella di Giorgia Meloni, una grande donna a cui ho visto fare, in questa nuova fase, un salto 10 volte più alto di tutti questi durissimi anni: ha messo gli italiani prima della sua famiglia e di se stessa. Lei è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'Anello. L'anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che ci siamo sempre promessi", ha dichiarato.

Dopo aver tessuto le lodi della sorella, la numero due di Fdi ha ricordato la "traversata nel deserto" affrontata prima di raggiungere Palazzo Chigi. Ma ora, "l'Italia è ripartita, è ripartito il merito. Le nostre politiche libere oggi sono azione. Abbiamo fatto anche un salto nel buio ma abbiamo riportato i nostri valori in sicurezza. Se c'è un tempo per tutto, questo è il nostro tempo della responsabilità", ha detto.

Tra i ministri, i riflettori erano tutti puntanti su Daniela Santanchè, per la prima volta a confronto con i colleghi di partito dopo la notizia del rinvio a giudizio per l'inchiesta sul caso Visibilia, in cui è accusata di falso in bilancio, che ha alimentato le numerose voci sulle possibili dimissioni da ministra del Turismo (più volte negate da Santanchè). Tuttavia, a causa di "impegni già in agenda", la ministra si è dileguata prima della fine del vertice, riuscendo così ad evitare il pressing dei cronisti. A differenza degli altri titolari di governo inoltre, non è intervenuta sul palco limitandosi a celebrare l'evento con un post su X. "Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi", ha scritto.