È partita dall'Albania ed è diretta a Bari la nave con i 43 migranti richiedenti asilo La motovedetta della Guardia costiera italiana è partita da Shengjin con 43 migranti a bordo, destinati a rientrare in Italia dopo la decisione della Corte di Appello di Roma. La nave arriverà a Bari questa sera, alle 20.30 circa.

A cura di Francesca Moriero

Ha appena lasciato il porto di Shengjin la motovedetta della Guardia costiera italiana con a bordo i 43 richiedenti asilo trasferiti lo scorso martedì in Albania.

La decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma, presa ieri, 31 gennaio, ha infatti annullato il trattenimento delle persone migranti nel centro di Gjader, stabilendo che dovessero essere riportati in Italia e che vengano rinviati gli atti alla Corte di giustizia europea, in attesa del suo pronunciamento, previsto per il 25 di febbraio. Questa è la terza volta che la Corte boccia l'operato del governo italiano, dopo altre due decisioni simili prese a ottobre e novembre.

Il gruppo è ora in viaggio verso Bari; il loro arrivo è previsto per le 20:30 di questa sera. Le persone saranno poi trasferite nel Cpr di Palese, la stessa struttura in cui furono portate le 12 persone migranti per le quali a ottobre il Tribunale di Roma non convalidò il trattenimento, in attesa della decisione sulla loro richiesta di protezione internazionale.

Fonti del Viminale hanno sottolineato che l'esecutivo non intende fare passi indietro: "Il governo andrà avanti nella convinzione che il contrasto all'immigrazione irregolare, che si avvantaggia dell'utilizzo strumentale delle richieste di asilo, sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli".

Per il governo il Protocollo Italia Albania "è il modello da cui partire per la realizzazione di veri e propri hub regionali sui quali c'è stata piena convergenza da parte dei ministri europei".

Cosa dice la sentenza della Corte di Cassazione

Il governo Meloni aveva deciso di riprendere l'operazione Albania, sottraendo la responsabilità sui trattenimenti alle Sezioni Immigrazioni dei tribunali e assegnandola alle Corti di Appello. Anche questa volta, però, i giudici hanno deciso di sospendere i trattamenti, in linea con le decisioni precedenti.

La sentenza a cui si fa riferimento riguarda una decisione presa a luglio, quindi prima che il governo italiano introducesse il decreto sui Paesi sicuri. I giudici si sono basati su un vecchio decreto ministeriale che elencava i Paesi considerati sicuri, ma che ora è stato sostituito da un decreto-legge. Il caso specifico trattato dal Tribunale di Roma riguardava un giovane tunisino: i suoi difensori sostenevano che la Tunisia non soddisfacesse più i requisiti necessari per rimanere nella lista dei Paesi sicuri. La Corte di Cassazione ha stabilito che un giudice ordinario non può sostituirsi al ministro degli Affari Esteri e non può annullare un decreto ministeriale con effetti generali. In pratica, un giudice non ha il potere di rimuovere un Paese dalla lista dei Paesi sicuri solo con una sentenza, poiché la decisione politica di applicare procedure accelerate di asilo per chi proviene da determinati Stati spetta alla rappresentanza democratica del popolo.

C'è un ma. Il giudice ha infatti però il compito di proteggere i diritti fondamentali del richiedente asilo. Pertanto, se un migrante presenta un ricorso, il giudice può decidere di non applicare il decreto ministeriale riguardante la lista dei Paesi sicuri, ma solo in situazioni specifiche, quando la decisione del governo di considerare sicuro uno Stato appare chiaramente in contrasto con la definizione di “Paese sicuro”. Inoltre, il giudice ha la facoltà di valutare se il migrante possa dimostrare che, nelle sue circostanze particolari, il Paese di origine non è sicuro, e in quel caso la valutazione del governo non è decisiva.

