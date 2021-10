Anpi dopo l’inchiesta Lobby Nera di Fanpage.it: “Cosa aspetta la Lega a cacciare i fascisti?” Dopo l’inchiesta di Fanpage, Lobby Nera, il presidente di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, spiega: “Nella Lega è presente un’area potente e organizzata di fascisti e nazisti in particolare di Lealtà Azione”. E chiede: “È tollerabile che un partito al governo del Paese e della Lombardia elegga simili elementi? Cosa aspettano Salvini e Giorgetti a cacciare questa gente?”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo la seconda puntata dell'inchiesta Lobby Nera di Fanpage.it, continuano ad arrivare le reazioni e i commenti della politica e non solo. Dalla condanna del Movimento 5 Stelle alla replica di Giorgia Meloni, passando per la minimizzazione del vicesegretario della Lega. Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede risposte: "La seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera svela meccanismi da spy story (e da immediato intervento della magistratura) per finanziamenti illeciti e occulti a referenti politici di Lega e Fratelli d'Italia grazie all'intermediazione del barone nero Roberto Jonghi Lavarini", ricorda.

Ma attenzione, l'inchiesta di Fanpage.it "rivela anche il rapporto diretto fra l'organizzazione neofascista Lealtà Azione e la Lega, attraverso quattro personaggi del partito di Salvini – continua il presidente di Anpi – Mario Borghezio, già dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo e poi eurodeputato della Lega; l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone; il consigliere regionale lombardo leghista Max Bastoni; il consigliere di zona milanese Stefano Pavesi, membro di Lealtà Azione assunto come portaborse dalla Sardone". E ancora: "L'europarlamentare leghista Angelo Ciocca sembra pienamente coinvolto in questo giro, mostrando con orgoglio la sua ‘prova di essere un camerata', una collanina con la croce celtica".

Tutto ciò, continua Pagliarulo, avviene "in evidente collusione con Jonghi Lavarini". Insomma, "detto in parole povere – spiega il presidente di Anpi – nella Lega è presente un'area potente e organizzata di fascisti e nazisti in particolare di Lealtà Azione". E chiede: "È tollerabile che un partito al governo del Paese e della Lombardia elegga simili elementi? Cosa aspettano Salvini e Giorgetti a cacciare questa gente?". Poi Pagliarulo conclude: "La XII Disposizione finale della Costituzione vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Perché Lealtà Azione non è stata ancora sciolta?".