Amministrative, Tajani: “Berlusconi non partecipa a eventi elettorali, medici glielo hanno vietato” All’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra Luca Bernardo Antonio Tajani viene intercettato dai microfoni di Fanpage.it, e spiega il perché dell’assenza di Silvio Berlusconi: “Farà qualche dichiarazione e intervista ma non potrà partecipare a eventi di persona, perché sono i medici che gli hanno detto che non può farlo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il numero due di Forza Italia Antonio Tajani, intercettato dai microfoni di Fanpage.it, ha spiegato perché Silvio Berlusconi non ha partecipato attivamente alla campagna elettorale per le amministrative, per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo: "I medici gli hanno consigliato qualche settimana di riposo aggiuntiva. Lui avrebbe voluto già partecipare al vertice del Partito Popolare Europeo che si è svolto a Roma, ma i medici gli hanno detto assolutamente di no".

Il coordinatore nazionale azzurro ha spiegato che il Cavaliere "farà qualche dichiarazione e intervista ma non potrà partecipare a eventi di persona, perché sono i medici che gli hanno detto che non può farlo".

È lo stesso Silvio Berlusconi ad annunciate oggi in un colloquio su ‘la Stampa' il suo immediato ritorno: "Forse già da lunedì i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra".

Il giallo dell'intervista smentita da Berlusconi

Hanno fatto discutere oggi le parole dell'ex premier sui suoi alleati, apparse sempre su ‘La Stampa' poi smentito dallo staff di Forza Italia: "Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo". Il segretario del Carroccio ha però creduto alla versione fornita successivamente da Forza Italia: "Io mi fido di Silvio Berlusconi che l'ha smentita. Quindi non commento interviste smentite". Sulla stessa scia Giorgia Meloni: "Penso che abbia senso la smentita di Berlusconi e segnalo che io ieri mi sono svegliata e ho trovato su ben due giornali un titolo virgolettato attribuito a me di una frase che non ho mai detto. Quindi, prendo queste dichiarazioni sempre con un po' di beneficio del dubbio".

I leader del centrodestra non hanno potuto chiudere la campagna elettorale insieme, come avevano pianificato, per via di un contrattempo: Giorgia Meloni era attesa a Milano al comizio conclusivo, ma è arrivata in ritardo e ha così mancato l'incontro con Matteo Salvini sul palco della conferenza stampa. L'appuntamento era fissato in un hotel alla periferia Sud della città alle 10.30, ma la conferenza stampa congiunta è cominciata senza Giorgia Meloni, bloccata nella Capitale in seguito all'annullamento prima, e al ritardo poi, di un volo. Matteo Salvini era invece in partenza per Roma, per partecipare agli ultimi eventi elettorali. I due leader si sono però affrettati a spiegare l'inaspettata assenza, spiegando che l'evento finale congiunto non è saltato a causa di incomprensioni tra Lega e Fratelli d'Italia: "Nessuna tensione e zero polemiche".

Ma la photo opportunity del centrodestra al completo avrebbe almeno mostrato una compattezza nella coalizione che nelle ultime settimane sembra essere stata messa in crisi. Cercheranno di riunirsi a Roma, dove i leader si incontreranno per sostenere il candidato sindaco Enrico Michetti, durante il suo ultimo comizio.