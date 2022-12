Addio alla ricetta elettronica, da gennaio torna la fila dal medico di base: richiesta la proroga Dal primo gennaio le prescrizioni mediche tornano cartacee: niente più ricette elettroniche, bisognerà andare fisicamente dal medico di base. Chiesta una proroga, si attende il ministero della Salute.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dal primo gennaio sarà addio alla ricetta elettronica. O almeno, questo accadrà senza una proroga del governo Meloni. A dieci giorni dalla fine dell'anno e con la manovra economica da chiudere per evitare l'esercizio provvisorio, tutte le attenzioni sono concentrate sulla legge di Bilancio. C'è però un provvedimento che, negli ultimi due anni, ha cambiato radicalmente la vita dei cittadini e soprattutto il lavoro dei medici di base. La prescrizione dematerializzata, introdotta nel marzo 2020 per via della pandemia di Covid, è in scadenza alla fine dell'anno e – al momento – il governo non dà segnali rispetto a una proroga. Anche se a chiederla sono praticamente tutte le associazioni e sindacati di settore.

Se il ministro Schillaci deciderà di non intervenire, infatti, dal primo gennaio non sarà più possibile ricevere via mail, sms, whatsapp – o in qualsiasi altra modalità digitale – la ricetta elettronica. Addio al numero da presentare in farmacia, insomma. Si rischia di tornare alle code interminabili dai medici di base, anche solo per chiedere una prescrizione senza visita.

Al di là di ciò che pensano i singoli cittadini – per cui in molti casi la ricetta elettronica ha presentato una comodità in più – i primi a protestare sono proprio i medici: "Abbiamo interpellato sul provvedimento la segreteria del ministro della Salute facendo presente la scadenza e ci aspettiamo una risposta positiva su una eventuale proroga", ha detto il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli.

"È indispensabile che il governo proroghi la ricetta dematerializzata, che permette di ridurre l'affollamento negli studi medici anche in un momento come quello del picco di contagio influenzale”, ha commentato Silvestro Scotti, segretario nazionale di Fimmg. E ha anche rilanciato: "L'obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare una vera dematerializzazione della ricetta, che non passi più attraverso un promemoria digitale o cartaceo. Ma che possa essere direttamente usufruita presentando la tessera sanitaria elettronica".

Cosa deciderà di fare il governo, intanto, non è molto chiaro. Ci sono dieci giorni di tempo per risolvere la questione, dopodiché il provvedimento scadrà naturalmente. Si attende la proroga, o si torna all'era pre-Covid. Tutti in fila.