Un messaggio su Facebook che fa riflettere il destinatario tanto da convincerlo a indagare e scoprire che quel bambino che credeva essere suo figlio in realtà è di un altro. Arriva da Pesaro la storia di un operaio di trenta anni che, dopo aver letto qualcosa sul social network, ha deciso di sottoporre il suo bambino all’esame del Dna per scoprire se effettivamente era lui il padre. L’esito, purtroppo per l'uomo, non è quello atteso: il papà del bimbo di pochi anni che fino a quel momento lui considerava suo figlio in realtà è un altro. Come si legge sul Resto del Carlino che ha ricostruito la vicenda, i dubbi dell’operaio sono nati da una frase su Facebook. “Guarda che tuo figlio non ti somiglia”, gli aveva scritto un conoscente. Inizialmente lui non aveva dato peso alla cosa ma poi ha deciso, contro il parere della madre del bambino, a sottoporre il piccolo all’esame del Dna.

Il vero genitore è l'uomo che aveva scritto il messaggio su Facebook – I risultati lo hanno quindi spinto a chiarire con la compagna che a quel punto non ha potuto più nascondersi: era stata con un altro uomo al momento del concepimento. Dopo la scoperta, è seguita la causa di disconoscimento della paternità davanti al tribunale di Pesaro e l’uscita di casa del presunto padre del bambino che improvvisamente non ha più visto l’uomo che chiamava papà. Ma un papà in realtà quel bambino ce l’ha ed è proprio la persona che aveva scritto su Facebook il messaggio al trentenne. Papà naturale che ora dovrà fare il riconoscimento di paternità e poi chiedere al tribunale di mettere al bimbo anche il suo cognome. Sempre se la madre darà il suo consenso.