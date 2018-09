Da settimane si mormora dell'arrivo di una riforma pensionistica volta a superare l'attuale legge Fornero e permettere ai contribuenti italiani di andare in pensione qualche anno prima. In particolare, la Lega di Matteo Salvini sta pensando di introdurre la pensione anticipata con la cosiddetta quota 100 e un'età pensionabile minima pari a 62 anni (in sostanza, con la quota 100 e l'età pensionabile a 62 anni, saranno sufficienti 38 anni di contributi per accedere all'assegno, ndr). Varie sono le ipotesi al vaglio dell'esecutivo, tra cui anche la quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi, la partita al momento è ancora apertissima e riguarderà oltre 430mila lavoratori, ma c'è un dettaglio che non è ancora stato considerato da chi aspira all'entrata in vigore della riforma in tempi stretti.

Come spiega Enrico Marro sul Corriere della sera, la pensione con quota 100 permetterà sì ai contribuenti di accedere agli assegni con qualche anno di anticipo rispetto a oggi (la riforma Fornero per il 2019 prevede la pensione a 67 anni con 20 anni di contributi oppure a qualsiasi età ma con 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne, ndr) ma meno "pesanti" rispetto a quelli che si percepirebbero andando in pensione con la legge Fornero: