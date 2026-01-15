napoli
video suggerito
video suggerito

Vomero, distrutto il corrimano delle scale di via Scarlatti: “Corroso da urina e usato come scivolo”

Devastato il corrimano di metallo delle scale del Vomero. Sul posto operai della Napoli Servizi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
1 CONDIVISIONI
Immagine

Distrutto il corrimano di ferro delle scale di via Scarlatti al Vomero, quelle che collegano piazza Vanvitelli alla parte alta di via Morghen, dove si trova la stazione della Funicolare di Montesanto. Il corrimano di metallo pesante, che si trova al centro della scalinata, è stato letteralmente sradicato dal suo alloggiamento. Danneggiato e pericolante anche il passamano laterale, anche questo in metallo, che è addossato alla parete.

Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, questa mattina sono intervenuti gli operai di Napoli Servizi, che hanno condotto un sopralluogo per capire il materiale occorrente per la riparazione. Domani mattina, venerdì 16 gennaio, dovrebbero intervenire nuovamente per ricostruire il corrimano. Secondo le prime informazioni, da una indagine visiva sembra che non sia emerso un taglio eseguito di proposito, ma che possano aver influito l'usura e l'uso improprio del corrimano. I ragazzi lo usano come scivolo e il metallo presenterebbe segni di usura e corrosione. A segnalare l'accaduto è la presidente della V Municipalità, Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino: "Corrimano dissestato scalinata via Scarlatti. Stanotte è intervenuta la protezione civile e la Napoli Servizi si è attivata per il ripristino".

Nasti (Verdi): "Usurato e corroso dall'urina"

"La struttura in metallo dei corrimano – spiega Rino Nasti, consigliere municipale (Verdi) – risulta arrugginita. Probabilmente il processo di deterioramento è avvenuto anche a causa dell’acido urico di chi utilizza queste strutture come orinatoio. La balaustra è stata messa in sicurezza con le transenne. È necessario, vista anche la valenza turistica, un urgente intervento di controllo, recupero di tutto l’arredo urbano, compresa la scala sovrastante".

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Il sindaco di Caivano sulla serie La Preside: "Racconta una città che non c'è, non fa bene"
La verità di Giusy, la bidella licenziata e arrestata per stalking alla preside di Caivano
Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora
Chi è Eugenia Carfora, la storia della preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola
Dove è stata girata la serie "La preside" con Luisa Ranieri
Si parla di Caivano ma è girata a San Giovanni: su "La preside" l'ironia dei napoletani
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views