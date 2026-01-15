Vomero, distrutto il corrimano delle scale di via Scarlatti: “Corroso da urina e usato come scivolo”

Distrutto il corrimano di ferro delle scale di via Scarlatti al Vomero, quelle che collegano piazza Vanvitelli alla parte alta di via Morghen, dove si trova la stazione della Funicolare di Montesanto. Il corrimano di metallo pesante, che si trova al centro della scalinata, è stato letteralmente sradicato dal suo alloggiamento. Danneggiato e pericolante anche il passamano laterale, anche questo in metallo, che è addossato alla parete.

Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, questa mattina sono intervenuti gli operai di Napoli Servizi, che hanno condotto un sopralluogo per capire il materiale occorrente per la riparazione. Domani mattina, venerdì 16 gennaio, dovrebbero intervenire nuovamente per ricostruire il corrimano. Secondo le prime informazioni, da una indagine visiva sembra che non sia emerso un taglio eseguito di proposito, ma che possano aver influito l'usura e l'uso improprio del corrimano. I ragazzi lo usano come scivolo e il metallo presenterebbe segni di usura e corrosione. A segnalare l'accaduto è la presidente della V Municipalità, Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino: "Corrimano dissestato scalinata via Scarlatti. Stanotte è intervenuta la protezione civile e la Napoli Servizi si è attivata per il ripristino".

Nasti (Verdi): "Usurato e corroso dall'urina"

"La struttura in metallo dei corrimano – spiega Rino Nasti, consigliere municipale (Verdi) – risulta arrugginita. Probabilmente il processo di deterioramento è avvenuto anche a causa dell’acido urico di chi utilizza queste strutture come orinatoio. La balaustra è stata messa in sicurezza con le transenne. È necessario, vista anche la valenza turistica, un urgente intervento di controllo, recupero di tutto l’arredo urbano, compresa la scala sovrastante".