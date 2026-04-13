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Meteo Campania lunedì 13 aprile: schiarite di giorno, nuvolosità e piogge deboli in serata

Giornata stabile in Campania con schiarite diffuse, ma dal pomeriggio aumentano le nubi e arrivano deboli piogge in serata.
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A cura di Redazione Meteo
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La situazione meteo in Campania
La situazione meteo in Campania

In Campania oggi vige una allerta meteo di colore gialla per vento. Sul fronte più ampio, pressioni medio-alte garantiscono stabilità per gran parte della giornata, ma dalla sera aumenta la nuvolosità con precipitazioni deboli soprattutto nei settori meridionali. La giornata di lunedì 13 aprile in Campania si apre con condizioni di tempo stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte, che assicurano cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente soleggiati su gran parte della regione.

Nel dettaglio, sul litorale settentrionale, nelle pianure settentrionali e sull’Appennino si alternano nubi sparse e schiarite per l’intero arco della giornata. Situazione simile anche sui settori meridionali, dove tuttavia è atteso un progressivo aumento della nuvolosità fino a cieli coperti in serata, con deboli piogge.

Sul subappennino la mattinata trascorre con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma dal pomeriggio si registra un incremento delle nubi, che potranno dar luogo a precipitazioni deboli nelle ore serali. I venti soffiano moderati dai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si attesta intorno ai 2.950 metri. Il mare si presenta da molto mosso a mosso.

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Secondo il previsore per il Sud-Ovest, il quadro generale resta influenzato dall’alta pressione, che negli ultimi giorni ha garantito tempo stabile su Campania, Calabria e Sicilia, con temperature in aumento, soprattutto lungo il versante tirrenico. Un cambiamento è atteso nei prossimi giorni. Tra martedì e giovedì è previsto un peggioramento con il ritorno di piogge e locali rovesci temporaleschi.

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