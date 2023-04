“Vincenzo Salemme è l’orgoglio di Bacoli” il sindaco Della Ragione entusiasta per lo show su Rai 2 L’attore e regista napoletano mattatore in Tv con “Napoletano? E famme ‘na pizza!” con sketch su Napoli e Bacoli. Il sindaco Josi Della Ragione: “Un Salemme straordinario”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Vincenzo Salemme porta un pezzo di Bacoli in diretta su Rai2. È un continuo riferimento alla nostra amata terra. Ai nomi, alle tradizioni, alle storie del popolo bacolese. Vincenzo è l’orgoglio della nostra città". Non nasconde l'entusiasmo il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, per lo show di Vincenzo Salemme dal titolo "Napoletano? E famme ‘na pizza!", andato in onda ieri sera su Rai 2, in prima serata. Il grande attore partenopeo, commediografo e regista, ha portato sullo schermo uno spettacolo originale, tratto da due delle sue opere di maggiore successo, "Una festa esagerata" e "Con tutto il cuore", mirabilmente incastrate, per oltre due ore di pura comicità e magistrali monologhi, affiancato da una compagnia teatrale di alto livello.

Sketch irresistibili, con incursioni nella cultura e nella tradizione napoletana e bacolese: il rito della "tazzulella" di caffè, l'arte della pizza, con i ricordi di infanzia di "Gigino il pizzaiuolo" di Bacoli. Salemme si è confermato mattatore non solo teatrale, ma anche del piccolo schermo, esibendosi in diretta sul palco dell’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, dove è stata ricreata per l'occasione una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio.

Il sindaco Della Ragione: "Salemme straordinario"

Tanti i riferimenti non solo a Napoli, ma anche a Bacoli, sua città natia, piccolo meraviglioso centro dell'area flegrea, che sta vivendo un periodo di grande rinascita, con nuove scoperte archeologiche nel Parco Sommerso di Baia. E il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, non può che apprezzare: