Il nuovo centro storico di Bacoli con luci, panchine e fioriere: gara di progetti per renderlo più bello

Bacoli vuole rivoluzionare il suo centro storico, con nuova pavimentazione per strade e marciapiedi, alberelli e fioriere, luci e decoro urbano. Per questo, il sindaco Josi Della Ragione ha lanciato un concorso di idee per trovare il progetto migliore. E sono già arrivate tante candidature. Rendering suggestivi che immaginano come potrebbe diventare, a breve, il centro del comune flegreo. Il primo cittadino ha deciso di pubblicare tutti i progetti, in modo trasparente, affinché anche gli abitanti possano prenderne visione. "Abbiamo indetto un concorso di idee per ridisegnare il Centro Storico di Bacoli – scrive Della Ragione – Ed ecco i primi risultati. Ci sono arrivati progetti urbanistici ed architettonici da tutta Italia, da tutta Europa. Ne siamo orgogliosi".

Il Comune vuole riqualificare il centro storico di Bacoli

"Stiamo raccogliendo i lavori di tanti architetti – ha proseguito il sindaco – E li condivideremo nei prossimi giorni in riunioni pubbliche, con la popolazione. A partire dal vincitore. Voglio mostrarveli tutti. Qui, la visione che lo Studio VBH Restauri ha elaborato per il Concorso di Riqualificazione. Da via Roma a via Ercole. Da via Gaetano de Rosa a via Ambrogio Greco. Dal campanile della chiesa di Sant’Anna alla Marina Grande di Bacoli. Dal Municipio alla Villa Comunale. C’è un pezzo profondo dell’identità del popolo bacolese. E così Piazza Marconi si trasforma in una vera "Agorà mediterranea" pedonale, ricucendo i percorsi storici verso la Piscina Mirabilis nel pieno rispetto della nostra straordinaria identità cittadina. Ringrazio Vincenzo Biancamano per questo contributo di idee. Così cambiamo la città. Vedere tanti professionisti attraversare il nostro Centro Antico per migliorarlo, è quanto di meglio possiamo garantire al paese: per alzare il livello. Ringrazio l’assessore Olga Schiano lo Moriello perché ha tanto creduto in questa iniziativa. Ringrazio la Regione Campania da cui abbiamo attinto i fondi per finanziare questo concorso sulla qualità dell’architettura".