napoli
Video thumbnail

Arisa a Napoli: pizza fritta a Spaccanapoli, poi balletto improvvisato al Centro Storico

La cantante lucana è in città per le vacanze: pizza fritto in Centro Storico, poi un balletto improvvisato da Sorbillo a Spaccanapoli.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Arisa durante il balletto improvvisato
Arisa durante il balletto improvvisato

Vacanze napoletane per Arisa: la cantante lucana è stata avvistata in città, durante una passeggiata al Centro Storico. Foto e selfie con i passanti, poi una pizza fritta da Gino Sorbillo a Spaccanapoli, nel cuore della Neapolis greco-romana, poi un balletto improvvisato assieme al personale. La cantante lucana non è nuova a queste comparsate a Napoli, vista anche la vicinanza tra la sua città d'origine, Pignola (seppur nata, anagraficamente, a Genova). E così, per Rosalba Pippa, in arte Arisa, una giornata tra fan scatenati, selfie e balletti improvvisati, con tappa anche da Gino Sorbillo, nella sua sede di via dei Tribunali al Centro Storico.

"Arisa è una delle persone più umili che abbia mai conosciuto", ha commentato Gino Sorbillo a Fanpage.it, "è una donna meravigliosa: saluta tutti, coinvolge tutti e trasmette un'affettuosa semplicità. Ama Napoli, ama i napoletani e il nostro spirito. Qui si sente davvero a casa". Il popolare pizzaiolo napoletano ha poi spiegato che la cantante lucana "ha fatto un bagno di folla tra i vicoletti della città ed è stata accolta come una regina. Naturalmente non si è fatta mancare una buona pizza, tra canti, sorrisi e qualche passo di danza a Spaccanapoli. E poi, immancabile, la nostra pizza fritta. La sua gentilezza e la sua spontaneità sono qualità rare. Ha davvero molto da insegnare a quegli artisti che si prendono un po' troppo sul serio. Arisa", ha concluso, "è una donna straordinaria, con un cuore immenso, capace di far sentire chiunque accolto e speciale". Solo una pizza fritta "di passaggio" per l'artista, che poi ha ripreso la sua vacanza napoletana tra saluti e immancabili selfie.

Immagine
"Ti brucio nell'acido, a Fuorigrotta comando io", arrestato cognato del boss Troncone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views