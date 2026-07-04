Arisa a Napoli: pizza fritta a Spaccanapoli, poi balletto improvvisato al Centro Storico

La cantante lucana è in città per le vacanze: pizza fritto in Centro Storico, poi un balletto improvvisato da Sorbillo a Spaccanapoli.

Arisa durante il balletto improvvisato

Vacanze napoletane per Arisa: la cantante lucana è stata avvistata in città, durante una passeggiata al Centro Storico. Foto e selfie con i passanti, poi una pizza fritta da Gino Sorbillo a Spaccanapoli, nel cuore della Neapolis greco-romana, poi un balletto improvvisato assieme al personale. La cantante lucana non è nuova a queste comparsate a Napoli, vista anche la vicinanza tra la sua città d'origine, Pignola (seppur nata, anagraficamente, a Genova). E così, per Rosalba Pippa, in arte Arisa, una giornata tra fan scatenati, selfie e balletti improvvisati, con tappa anche da Gino Sorbillo, nella sua sede di via dei Tribunali al Centro Storico.

"Arisa è una delle persone più umili che abbia mai conosciuto", ha commentato Gino Sorbillo a Fanpage.it, "è una donna meravigliosa: saluta tutti, coinvolge tutti e trasmette un'affettuosa semplicità. Ama Napoli, ama i napoletani e il nostro spirito. Qui si sente davvero a casa". Il popolare pizzaiolo napoletano ha poi spiegato che la cantante lucana "ha fatto un bagno di folla tra i vicoletti della città ed è stata accolta come una regina. Naturalmente non si è fatta mancare una buona pizza, tra canti, sorrisi e qualche passo di danza a Spaccanapoli. E poi, immancabile, la nostra pizza fritta. La sua gentilezza e la sua spontaneità sono qualità rare. Ha davvero molto da insegnare a quegli artisti che si prendono un po' troppo sul serio. Arisa", ha concluso, "è una donna straordinaria, con un cuore immenso, capace di far sentire chiunque accolto e speciale". Solo una pizza fritta "di passaggio" per l'artista, che poi ha ripreso la sua vacanza napoletana tra saluti e immancabili selfie.