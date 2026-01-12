Via le luci di Natale a Napoli, iniziato smontaggio in via Toledo: ma molte strade non le hanno avute

Parte la rimozione delle luci di Natale a Napoli. Questa mattina è toccato a via Toledo. Ma alcune strade, come il Corso Vittorio Emanuele, non le hanno avute.

La rimozione delle luci di Natale in via Toledo / Fanpage.it

Via le luci di Natale a Napoli. È iniziata questa mattina la rimozione delle luminarie e si è partiti da via Toledo, la strada dello shopping partenopeo, dove proprio oggi inizieranno anche i lavori di ripavimentazione (la prima tranche durerà 7 mesi). Si tratta della prima rimozione delle luci, allestite grazie ad un finanziamento di 4,8 milioni di euro (3 milioni dalla Camera di Commercio, 1,8 dal Comune), che erano stati installate a metà ottobre scorso. L'accensione è avvenuta, poi, il 16 novembre successivo, con lo smontaggio previsto per il 7 gennaio. Le luci di Natale, quindi, sono durate più a lungo del solito.

Negli scorsi anni, infatti, l'accensione avveniva l'8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata. Non sono mancate le polemiche, però, quest'anno, infatti, molti cittadini hanno lamentato la mancanza delle luci in diverse strade, come Corso Vittorio Emanuele, quest'anno rimasta completamente al buio. Per altre strade, come via Pessina e via Tarsia a Montesanto, i commercianti hanno scritto lettere di protesta al Comune. In alcuni casi, Palazzo San Giacomo ha provveduto ad integrare le risorse per installare le luci anche nelle strade inizialmente non comprese nel progetto.

Partono oggi i lavori in via Toledo

Partono oggi, intanto, lunedì 12 gennaio i lavori per rifare via Toledo, la del centro storico di Napoli. Sarà ripavimentata con la pietra lavica etnea. La prima tranche, che riguarda il tratto sul lato di piazza Trieste e Trento, durerà 7 mesi circa (36 mesi): fino a fine luglio. Ma nel complesso per rifare tutta la strada occorreranno 3 anni. Questa prima parte dei lavori sarà divisa in due sotto-fasi. In entrambe sarà in vigore, all'interno dell'area pedonale urbana (Apu) il divieto di transito veicolare: la prima, dal 12 gennaio al 15 aprile 2026, riguarderà il tratto compreso tra l’incrocio con vico d’Afflitto e il civico 256 (escluso), praticamente fino all'altezza di via Nardones. La seconda dal 16 aprile al 31 luglio prossimi, nel tratto compreso tra il civico 256 (escluso) e l’incrocio con via Carlo De Cesare.