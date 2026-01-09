Nuova via Toledo a Napoli, divieto di transito per 7 mesi: parte lunedì 12 la prima fase dei lavori

Partono lunedì 12 i lavori di via Toledo, tra piazza Trieste e Trento e vico d’Afflitto. Dureranno fino a luglio e ci sarà il divieto di transito.

Partono lunedì 12 gennaio i lavori per rifare via Toledo, la famosa strada del centro storico di Napoli, meta di migliaia di turisti ogni giorno. Sarà ripavimentata con la pietra lavica etnea. La prima tranche, che riguarda il tratto sul lato di piazza Trieste e Trento, durerà 7 mesi circa (36 mesi): fino a fine luglio. Ma nel complesso per rifare tutta la strada occorreranno 3 anni. Questa prima parte dei lavori sarà divisa in due sottofasi. In entrambe sarà in vigore, all'interno dell'area pedonale urbana (Apu) il divieto di transito veicolare: la prima, dal 12 gennaio al 15 aprile 2026, riguarderà il tratto compreso tra l’incrocio con vico d’Afflitto e il civico 256 (escluso), praticamente fino all'altezza di via Nardones. La seconda dal 16 aprile al 31 luglio prossimi, nel tratto compreso tra il civico 256 (escluso) e l’incrocio con via Carlo De Cesare.

Quali sono i lavori per rifare via Toledo

Via Toledo al termine dei lavori sarà completamente rimessa a nuovo. Sarà rifatto il capostrada in cubetti di porfido. I marciapiedi saranno ripavimentati in lastre di pietra lavica, andando a rimuovere cubetti e lastre esistenti. Saranno demoliti i sottofondi e rifatto lo strato di fondazione. Quindi, si procederà alla posa delle zanelle, alla rimessa in quota dei chiusini e caditoie. Queste ultime saranno pulite per evitare allagamenti con le piogge

L'intervento, come detto, sarà diviso in due fasi: ciascuna di 80 metri di lunghezza, a sua volta suddivisa in due cantieri. Nella prima parte verranno cantierizzati un marciapiede e la sede stradale, successivamente, ultimati gli interventi; il cantiere si sposterà sull'altro marciapiede chiudendo sempre la sede stradale per consentire la movimentazione in sicurezza dei camion. Durante tutte le operazioni, sarà comunque sempre garantito un passaggio pedonale di almeno un metro e mezzo, sul lato dei palazzi e negozi. Per accedere ai locali ci saranno delle passerelle. Si sta valutando, al momento, se consentire o meno l'accesso ad alcuni passi carrabili, di concerto con gli amministratori di condominio.