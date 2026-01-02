A Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea, partono il 7 gennaio i cantieri: 3 anni di lavori

Via Toledo a Napoli

Partono mercoledì 7 gennaio 2026 i lavori per rifare via Toledo a Napoli, la famosa strada dello shopping partenopeo, meta imperdibile da sempre per i turisti. Si tratta della prima tranche dei lavori di ripavimentazione che partirà dal lato di piazza Trieste e Trento. La strada, come riportato da Fanpage.it, sarà rifatta con la pietra lavica etnea. I lavori dureranno 3 anni e interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all’altro della strada per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali.

Ci saranno 30 micro-cantieri alternati sui due lati per non avere impatti sull’uso di un asse stradale così rilevante. L'appalto è con procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Importo a base di gara: 2.335.501,37 euro, con un valore complessivo dell'appalto di 2.802.601,64 euro. Oggetto: "la manutenzione straordinaria di via Toledo, nel tratto compreso tra Piazza Carità e Piazza Trieste e Trento". I marciapiedi attualmente dissestati saranno rimessi a nuovo. Le mattonelle sostituite con la pietra lavica. I lavori dureranno mille giorni, circa tre anni, e saranno eseguiti a step, in modo da non dover chiudere tutta la strada.

In cosa consistono i lavori per rifare via Toledo

Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie con la pulizia di queste ultime e nel rifacimento delle pavimentazioni mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi. “Come promesso, iniziano i lavori di ripavementazione di un'arteria stradale fondamentale per i cittadini e i turisti. Via Toledo sarà così ancora più bella e sicura”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

Leggi anche Crollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli

L'assessore Cosenza: "Stessa tecnica del Lungomare"

Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e Mobilità, ha commentato: “Si è scelto di far partire questi lavori dopo l’Epifania, per superare il periodo di grandissimo flusso turistico che interessa la città di Napoli in queste festività. L’utilizzo dei micro-cantieri è la soluzione meno impattante ma comporta una durata maggiore dei lavori. Inoltre, avendo valutato inefficace la metodologia costruttiva utilizzata nell’attuale configurazione delle pavimentazioni, adotteremo anche su via Toledo la tecnica che stiamo usando sul lungomare, molto più affidabile rispetto a quella che fu utilizzata in passato, che pone grande attenzione al sottofondo ed ai materiali sottostanti”.