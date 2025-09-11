napoli
video suggerito
video suggerito

A Napoli si rifà via Toledo con pietra lavica etnea, ci saranno 30 micro-cantieri: gara da 2,8 milioni

Pubblicata la gara da 2,8 milioni per rifare via Toledo. Domande entro il 13 ottobre. I lavori dureranno 3 anni. Saranno rifatti i marciapiedi con la pietra lavica.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
133 CONDIVISIONI
Via Toledo / Foto Fanpage.it
Via Toledo / Foto Fanpage.it

Pubblicata la gara per rifare via Toledo, la strada dello shopping più famosa di Napoli. Ci saranno 30 micro-cantieri alternati sui due lati per non avere impatti sull’uso di un asse stradale così rilevante. L'appalto è con procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Importo a base di gara: 2.335.501,37 euro, con un valore complessivo dell'appalto di 2.802.601,64 euro. Oggetto: "la manutenzione straordinaria di via Toledo, nel tratto compreso tra Piazza Carità e Piazza Trieste e Trento". I marciapiedi attualmente dissestati saranno rimessi a nuovo. Le mattonelle sostituite con la pietra lavica. I lavori dureranno mille giorni, circa tre anni, e saranno eseguiti a step, in modo da non dover chiudere tutta la strada.

Via Toledo rifatta con la pietra lavica etnea

Le aziende interessate avranno tempo fino al 13 ottobre 2025, alle ore 12, per presentare le offerte. Mentre le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate fino al 6 ottobre, con risposte entro due giorni. Per la pavimentazione sarà riutilizzata l'attuale pietra lavica, quindi quella etnea. Come si legge nel capitolato pubblicato, "per il progetto di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento, si prevede di ricostruire la pavimentazione della strada riutilizzando la pietra esistente".

Immagine

"Le pavimentazioni realizzate in pietra hanno un riconosciuto pregio estetico ed un elevato valore storico, anche oggetto di tutela. Per la scelta della pavimentazione ci si è avvalsi di un catalogo delle pavimentazioni predisposto dal Servizio Strade e grandi reti tecnologiche nel corso degli anni, maturato dall’esperienza nei lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. La scelta è altresì validata dal catalogo delle pavimentazioni stradali in cubetti di pietra in ambito urbano presentato al Convegno Nazionale della Società Italiana Infrastrutture Viarie nel 2016".

Leggi anche
Napoli, lo svincolo dell'autostrada A3 in via Galileo Ferraris chiuso fino a dicembre, caos traffico

Tra i parametri valutati, lo "strato di usura in cubetti di pietra di spessore pari a 8 cm con apparecchiatura ad archi contrastanti; Strato di allettamento in sabbia di spessore pari a 15 cm; Strato di fondazione in calcestruzzo debolmente armato di spessore pari a 20 cm".

Attualità
Viabilità
133 CONDIVISIONI
Immagine
Salerno, blitz anticamorra, oltre 100 indagati. Indagini per droga, estorsioni e riciclaggio
Epicentro del terremoto giudiziario a Pagani (Salerno) . Nel mirino il clan Fezza-De Vivo 
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views