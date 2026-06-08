Controlli sotto le fogne intorno al caveau storico del Banco di Napoli di via Toledo stamane

Fognatori e vigilanti di Intesa Sanpaolo non sono passati inosservati stamane in via Imbriani, strada laterale che costeggia Palazzo Piacentini, ex storica sede di Banconapoli.

I controlli in via Imbriani

Nella mattinata di lunedì 9 giugno, la presenza di fognatori e di personale della vigilanza della banca Intesa Sanpaolo in via Imbriani, la stretta strada che costeggia Palazzo Piacentini, storica sede del Banco di Napoli di via Toledo, ha fatto scattare curiosità e allarme. Lo storico palazzo non è più sede centrale dell'istituto di credito ma conserva le funzioni di banca Intesa Sanpaolo, nonché il caveau, ovvero il locale sotterraneo blindato che custodisce centinaia di cassette di sicurezza. Si tratta di uno dei più importanti caveau del Sud Italia dal punto di vista dei livelli di sicurezza.

Chiaramente si è trattato di una ispezione ai condotti fognari, non è dato sapere se di routine o a seguito di un segnale di allerta durante il fine settimana appena trascorso. Il pensiero ovviamente va alla clamorosa rapina al Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro al Vomero dello scorso mese di aprile, in cui una banda organizzatissima penetrò nei locali blindati dalle fogne e razziò quanto più poteva dalle cassette di sicurezza all'interno.