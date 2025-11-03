Luci di Natale 2025 a Napoli, scontro tra Camera di Commercio e Comune: “Ci sono strade senza luminarie”

Le luminarie di Natale 2025

"Le luci di Natale a Napoli vanno messe anche nelle strade escluse: in via Pessina, al Cimitero delle Fontanelle e in via Stadera. Va fatto un arco luminoso al Mercato Caramanico. Al Corso Umberto un lungo corridoio di luci da piazza Borsa a piazza Garibaldi". È la richiesta della Camera di Commercio di Napoli, guidata da Ciro Fiola, al Comune, nell'ambito del progetto Illuminiamo Napoli 2025 per le festività natalizie che quest'anno vede un finanziamento di 4,8 milioni, di cui 3 milioni a carico dell'ente camerale.

Negli scorsi giorni, i commercianti di piazza Dante, via Pessina, piazza Museo Nazionale e via Costantinopoli, uno dei nodi del turismo e dello shopping napoletano, si erano risentiti perché le strade erano state escluse dall'illuminazione natalizia. I negozianti, come riportato da Fanpage.it, avevano scritto una lettera di protesta alla Camera di Commercio. A sostegno dei commercianti erano scesi i consiglieri locali Giuseppe e Luigi Aiello, che avevano chiesto all'amministrazione di intervenire. La risposta dell'ente camerale di piazza Borsa non si è fatta attendere. Fiola venerdì, dopo l'articolo di Fanpage, ha scritto agli uffici competenti del Comune: "in merito a quanto concerne le luminarie istallate nelle Municipalità 1,2,3,4 di pertinenza del Protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli".

"Per le suddette istallazioni natalizie – scrive il presidente della Camera di Commercio – sono pervenute indicazioni da parte dei commercianti del Corso Umberto, i quali chiedono la possibilità di apporre luminarie che possano formare un corridoio di luci che arrivi fino a Piazza Garibaldi. Inoltre, vi sono strade da aggiungere a quelle presenti nel suddetto Protocollo, utilizzando i 5km che si erano riservati durante il corso dell'esecuzione del servizio, con le istallazioni luminose":